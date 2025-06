Per E-Mail teilen

In der Rubrik «Darf man das?» geht der «Kassensturz» regelmässig Rechtsfragen aus dem Alltag auf den Grund. Nun sind Sie an der Reihe!

Darf man auf der rechten Autobahnspur bleiben?

Karl fährt auf der Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Bei einer Einfahrt will ein anderes Auto einspuren. Karl könnte zwar die Spur wechseln, aber er fährt auf seiner Spur weiter. Der andere soll sich gefälligst etwas gedulden, findet Karl.

Der andere Fahrer wird wütend und gestikuliert, Karl müsse ihn einspuren lassen. Karl winkt ab. Doch darf man auf der rechten Spur bleiben, wenn ein anderes Auto auf der Einfahrt zum Einspuren setzt? Darf man das?

Darf man nachts duschen?

Karla arbeitet in einem Restaurant. Meist kommt sie erst am späten Abend vollkommen verschwitzt nach Hause. «Jetzt eine warme Dusche und dann ins Bett!», freut sie sich. Am nächsten Morgen begegnet ihr der Hauswart im Treppenhaus. Er habe sie letzte Nacht duschen gehört, schimpft er.

In der Hausordnung stehe ausdrücklich, dass nachts duschen verboten sei. «Sie könne in ihrer Wohnung duschen, wann sie wolle», entgegnet Karla. Hausordnung hin oder her. Doch darf man nachts duschen, wenn es die Hausordnung verbietet? Darf man das?

Darf man ein Katzennetz aufhängen?

Karl liebt seine beiden wertvollen Bengalkatzen und verbringt viel Zeit mit ihnen. Damit seine beiden Stuben-Tiger auch mal frische Luft schnuppern können, montiert er ein Katzennetz um seinen Balkon. Ein paar Tage später klingelt es. Die Hausverwalterin ist an der Tür. Er müsse das Katzennetz wieder entfernen.

So etwas sei nicht erlaubt. Hier gehe es um das Wohl seiner Tiere, entgegnet Karl. Deshalb dürfe sie ihm das Katzennetz nicht verbieten. Doch dürfen Mieterinnen und Mieter auf ihren Balkonen ein Katzennetz aufspannen? Darf man das?

Darf man Hunde freilaufen lassen?

Karl geht jeden Morgen zu Fuss zur Arbeit. Ihm kommt eine Frau mit einem grossen Hund entgegen. Wie der Blitz läuft der Hund auf Karl zu und springt um ihn herum. Karl bekommt Angst. «Nehmen Sie sofort Ihren Hund an die Leine!», ruft er der Hundehalterin zu.

«Er macht nichts», antwortet die Frau. «Hunde gehören an die Leine», insistiert Karl. «Nicht auf einem Spazierweg», beharrt die Hundehalterin. Doch darf man einen Hund auf einem Spazierweg freilaufen lassen? Darf man das?