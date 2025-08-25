Karl fährt auf der Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Bei einer Einfahrt will ein anderes Auto einspuren. Karl könnte zwar die Spur wechseln, aber er fährt auf seiner Spur weiter. Der andere soll sich gefälligst etwas gedulden, findet Karl.

Der andere Fahrer wird wütend und gestikuliert, Karl müsse ihn einspuren lassen. Karl winkt ab. Doch darf man auf der rechten Spur bleiben, wenn ein anderes Auto auf der Einfahrt zum Einspuren setzt?

Das denkt das «Kassensturz»-Publikum

Die Antwort

Jein. Das Auto auf der Autobahn hat grundsätzlich Vortritt gegenüber dem Auto auf der Einfahrt. Das Auto auf der Einfahrt soll die ganze Länge der Einfahrtspur ausnützen und eine genügend grosse Lücke für den Wechsel auf die andere Spur nutzen.

Erreicht ein Auto das Ende der Einfahrtspur, so müssen ihm die Autos auf der Autobahnspur aber die Einfahrt erlauben und dazu die Geschwindigkeit verlangsamen oder die Spur wechseln. Darüber hinaus gilt bei stockendem Verkehr das Reissverschlussprinzip.

Zusätzliche Informationen

Karls Verhalten ist also wenig vorbildlich: Erreicht das einfahrende Auto das Ende der Spur, muss er es einfahren lassen. Denn: Das Strassenverkehrsgesetz schreibt vor, dass sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer so verhalten müssen, dass sie niemanden behindern oder gefährden.