«Darf die Chefin Kameras in Sitzungen fordern?»

Karla arbeitet im Homeoffice. In der Mailbox ploppt eine Mail ihrer Chefin auf. Eine Einladung zu einem Online-Meeting. Karla tritt dem Meeting bei. Die Kolleginnen und Kollegen haben alle die Kamera eingeschaltet. Das möchte Karla nicht. Sie ist nicht geschminkt. So will sie sich nicht zeigen.

Das Dossier Box aufklappen Box zuklappen Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner beantwortet Fragen aus dem Alltag. Hier geht's zu den gesammelten Werken.

Doch die Chefin will, dass alle die Kamera einschalten. Karla wehrt sich. Sie könne auch ohne Kamera zuhören und mitreden. Doch darf ein Arbeitgeber verlangen, dass die Angestellten bei einer Onlinesitzung die Kamera einschalten? Darf man das?

