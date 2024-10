Aldi: Aldi bedauert in einer Stellungnahme, dass die Tortelloni von Good Choice die Jury nicht zu überzeugen vermochten. Und betont: «Bei unserer Kundschaft sind sie sehr beliebt.»

Coop: Coop schreibt «Kassensturz», dass sie die Degustationsresultate des Kassensturzes ernst nehmen. Und weiter: «Die daraus resultierende Bewertung können wir jedoch teilweise nicht nachvollziehen. So gab es bei internen Degustationen bei den Betty Bossi Tortelloni ‘Spinaci e Ricotta’ keine Beanstandungen bezüglich harter Teilchen im Teig und bei den Naturaplan Bio Tortelloni Spinat und Ricotta keine Anmerkungen wegen überwürztem Paniermehl.»

Weiter schreibt Coop, sie würden intern Qualitätskontrollen durchführen und: «Dabei wurden bei den betroffenen Produkten Verbesserungspotenziale festgestellt. Entsprechende Überarbeitungsprojekte wurden bereits eingeleitet.»

Migros: Migros schreibt Kassensturz, sie seien verwundert über die ungenügende Bewertung der Migros Bio Tortelloni und Anna's Best Tortelloni mit Ricotta und Spinat. Und: «Besonders der Migros Bio-Artikel gehört zu den beliebtesten in seiner Kategorie und freut sich oft über positives Feedback. In unseren regelmässigen Qualitätsüberprüfungen ist uns weder eine ungewollte Säure noch seifiger Geschmack aufgefallen.»

Zu Anna's Best:«Der milde Geschmack von Spinat ist hauptsächlich auf die natürliche Beschaffenheit der Rohstoffe zurückzuführen, die von sich aus einen eher dezenten Eigengeschmack haben. Zudem streben wir bei diesem Produkt bewusst einen moderaten Salzgehalt an, um gesundheitliche Aspekte zu berücksichtigen.»





Lidl: Lidl bedauert, dass die Tortelloni nicht besser abgeschnitten haben. «In eigenen Verkostungen und bei Kundenabfragen haben die Tortelloni immer sehr gut abgeschnitten. Ihre Rückmeldung hilft uns, unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern: Wir werden diese Resultate intern sowie mit unserem Lieferanten im Detail besprechen.»

Denner: Denner schreibt in einer Stellungnahme, dass sie im Rahmen der Qualitätssicherung ihre Produkte regelmässig degustieren und überprüfen würden. Aus diesem Grund überraschten sie die Degustationsnotizen. Und: «Bei einer Nachverkostung konnten wir keine ‘Süsse’ oder ‘Teigigkeit’ feststellen. Einzig bei der Spinatnote sehen wir noch Verbesserungsmöglichkeiten, weshalb wir dies mit dem Produzenten angehen werden.»