Erwan Noto steht morgens auf der Baustelle und abends auf dem Eis. Mit viel Disziplin verfolgt er zwei Ziele gleichzeitig: eine Berufsausbildung als Plattenleger EFZ und den Traum vom Profieishockeyspieler. Wie schafft der Lernende beides?

Zwischen Fliesenkleber und Eishalle jongliert Erwan Noto mit zwei Welten. Der 18-Jährige ist im dritten Lehrjahr zum Plattenleger EFZ.

Mir gefällt meine Berufswahl sehr, da ich mit den Händen arbeiten kann und etwas erschaffen kann, was hoffentlich bleibt.

Der Arbeitstag beginnt mit einem kurzen Briefing mit seinem Chef. Danach wird das Auto beladen und es geht ab auf die Baustelle. Besonders schätzt er die Abwechslung im Beruf: «Mir gefällt meine Berufswahl sehr, da ich mit den Händen arbeiten kann und etwas erschaffen kann, was hoffentlich bleibt.»

Unterrichtsmaterial

Eishockey und Handwerk

Erwan Noto absolviert eine Sportlehre. Er verbindet seine handwerkliche Lehre mit dem Spitzensport. Neben der Arbeit spielt er Eishockey bei den SCL-Young-Tigers. 70 % seiner Zeit verbringt er auf der Baustelle, den Rest auf dem Eis.

Legende: Get Some Popcorn / SRF

Sportkarriere und Berufsausbildung

Für die Lehre als Plattenleger:in EFZ braucht Erwan Noto handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen und eine präzise Arbeitsweise – Eigenschaften, die der Sportler auch aus dem Eishockey kennt: «Im Sport war ich immer sehr genau. Beim Platten legen musste ich das exakte Arbeiten noch etwas optimieren.»

Während der dreijährigen Lehre besucht Erwan Noto einmal pro Woche die Berufsschule. Wer möchte, kann die Berufsmaturität anhängen oder sich später mit einer Berufs- oder höheren Fachprüfung weiterqualifizieren.

Der Traum des Lernenden ist es, Hockeyprofi zu werden. Doch er denkt auch weiter: «Wenn ich die Lehre abgeschlossen habe, möchte ich nicht ganz weg vom Platten legen. So kann ich trotzdem nach der Hockeykarriere zurück in den Beruf.

