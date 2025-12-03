Zwischen Fliesenkleber und Eishalle jongliert Erwan Noto mit zwei Welten. Der 18-Jährige ist im dritten Lehrjahr zum Plattenleger EFZ.
Mir gefällt meine Berufswahl sehr, da ich mit den Händen arbeiten kann und etwas erschaffen kann, was hoffentlich bleibt.
Der Arbeitstag beginnt mit einem kurzen Briefing mit seinem Chef. Danach wird das Auto beladen und es geht ab auf die Baustelle. Besonders schätzt er die Abwechslung im Beruf: «Mir gefällt meine Berufswahl sehr, da ich mit den Händen arbeiten kann und etwas erschaffen kann, was hoffentlich bleibt.»
Unterrichtsmaterial
Eishockey und Handwerk
Erwan Noto absolviert eine Sportlehre. Er verbindet seine handwerkliche Lehre mit dem Spitzensport. Neben der Arbeit spielt er Eishockey bei den SCL-Young-Tigers. 70 % seiner Zeit verbringt er auf der Baustelle, den Rest auf dem Eis.
Sportkarriere und Berufsausbildung
Für die Lehre als Plattenleger:in EFZ braucht Erwan Noto handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen und eine präzise Arbeitsweise – Eigenschaften, die der Sportler auch aus dem Eishockey kennt: «Im Sport war ich immer sehr genau. Beim Platten legen musste ich das exakte Arbeiten noch etwas optimieren.»
Während der dreijährigen Lehre besucht Erwan Noto einmal pro Woche die Berufsschule. Wer möchte, kann die Berufsmaturität anhängen oder sich später mit einer Berufs- oder höheren Fachprüfung weiterqualifizieren.
Der Traum des Lernenden ist es, Hockeyprofi zu werden. Doch er denkt auch weiter: «Wenn ich die Lehre abgeschlossen habe, möchte ich nicht ganz weg vom Platten legen. So kann ich trotzdem nach der Hockeykarriere zurück in den Beruf.
Links zur Berufswahl
Informationen für Lehrpersonen
Lehrplan-21 Bezug
Die Schülerinnen und Schüler ...
- BO.2.1.b: … können sich selbstständig Informationen zu mindestens drei ausgewählten Berufen bzw. Ausbildungswegen in verschiedenen Berufsfeldern beschaffen (z.B. im Berufsinformationszentrum (BIZ), im Internet, an Berufsmessen, an Informationsveranstaltungen)
- BO.2.1.c: … können Anforderungen und Tätigkeiten anhand von mindestens zwei ausgewählten Berufs- bzw. Ausbildungswegen aufzeigen und gegenüberstellen.
Stufe: Sek I, Sek II
Fächer: Berufliche Orientierung
Stichwörter: Lehrstelle, Lehrwerkstätte, Erstausbildung, berufliche Grundbildung, Arbeitswelt, Berufswahl, Ausbildung, duales Bildungssystem, Nachhaltigkeit, Energiewende, Technik, Handwerk, Baustelle
Produktion: Get Some Popcorn / SRF school 2025.
VOD: Unbegrenzt.