Ob im Keller zwischen Stromkabeln oder hoch oben auf dem Dach: Lenny Merkli ist überall dort im Einsatz, wo Solarenergie entsteht. Der 17-Jährige befindet sich im 2. Lehrjahr als Solarinstallateur EFZ und er weiss: Mit seiner Arbeit leistet er einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

Solaranlagen montieren, installieren, warten und reparieren: Das gehört für Lenny Merkli zum Alltag. Ihm gefallen besonders die Abwechslung und die Vielfältigkeit in seinem Beruf. Sein Arbeitstag beginnt jeweils im Betrieb. Dort erhält er ein Briefing zu den anstehenden Aufträgen. Dann belädt er das Auto mit dem Material aus dem Lager und fährt mit seinem Team zur Baustelle.

Bei Wind und Wetter auf dem Dach

Alleine arbeitet Lenny Merkli nie auf der Baustelle – das Team ist dort immer mindestens zu zweit unterwegs. Neben Teamfähigkeit braucht er für die Lehre als Solarinstallateur handwerkliches Geschick, körperliche Fitness und Wetterfestigkeit: «Man sollte nicht wetterscheu sein». Denn ob Schnee oder Regen, die Solarpanels werden bei verschiedenen Wetterbedingungen montiert.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Lenny und sein Arbeitskollege verlegen die Module auf dem Dach. Bildquelle: GET SOME POPCORN/ SRF. 1 / 4 Legende: Lenny und sein Arbeitskollege verlegen die Module auf dem Dach. GET SOME POPCORN/ SRF

Bild 2 von 4. Auf dem Dach muss alles verkabelt werden. Bildquelle: GET SOME POPCORN/ SRF. 2 / 4 Legende: Auf dem Dach muss alles verkabelt werden. GET SOME POPCORN/ SRF

Bild 3 von 4. Im Keller montiert Lenny Merkli die Stecker. Bildquelle: GET SOME POPCORN/ SRF. 3 / 4 Legende: Im Keller montiert Lenny Merkli die Stecker. GET SOME POPCORN/ SRF

Bild 4 von 4. Im Lager wird das Material auf die passende Grösse zugeschnitten. Bildquelle: GET SOME POPCORN/ SRF. 4 / 4 Legende: Im Lager wird das Material auf die passende Grösse zugeschnitten. GET SOME POPCORN/ SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was der Lernende an seiner Arbeit besonders schätzt: «Am Ende des Tages siehst du, was du gemacht hast – und das sieht immer sehr cool aus.»

Unterrichtsmaterial

Den Übergang von der Schule in die Lehre empfand Lenny Merkli zuerst als ziemlich anstrengend: «Wenn man auf der Baustelle richtig arbeitet, macht das müde». Trotzdem bereut er seine Berufswahl nicht.

Nach dem Lehrabschluss stehen ihm verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten offen und es kommen laufend neue dazu. Denn mit der stetigen Weiterentwicklung der Solartechnik entwickeln sich auch der Beruf und die Karrierechancen weiter.

Am Anfang einer neuen Berufslehre

Lenny Merkli gehört mit seiner Ausbildung zu einer der ersten Generationen von Solarinstallateur:innen EFZ. Denn diesen Lehrberuf gibt es erst seit wenigen Jahren. Wer sich für diese Ausbildung entscheidet, leistet gleichzeitig auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

Diese Lehre hat Zukunft.

Mit Solarenergie wird der Ausstoss von Treibhausgasen reduziert und die Produktion erneuerbarer Energie gefördert. Gleichzeitig wächst die Branche stetig – und damit auch die Zukunftsperspektiven. Für Lenny Merkli ist klar: «Diese Lehre hat Zukunft.»

Links zur Berufswahl