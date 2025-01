Ein normaler Arbeitstag startet bei Dionys Thaqi um 6 Uhr im Geschäft. Dann werden Abläufe und Arbeiten besprochen. Dem 18-Jährigen gefällt dabei vor allem das Schweissen. Dass er in seinem Beruf viel steht, macht Dionys Thaqi keine Mühe.

Am Ende des Tages ist es ein gutes Gefühl, wenn ich die fertigen Teile sehe, die ich gebaut habe.

In der 4-jährigen Lehre baut Dionys Thaqi Maschinen. Diese kommen dann zum Beispiel bei der Schokoladen- oder Pastaherstellung in Firmen zum Einsatz. Er empfiehlt die Lehre allen, die handwerklich begabt sind und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Am Ende des Tages sieht Dionys Thaqi, was er geleistet hat. Das motiviert den angehenden Anlagen- und Apparatebauer in seiner Lehre besonders.

Legende: Dionys Thaqi bei der Arbeit in der Werkstatt. SRF

Traumberuf Ingenieur

Das Ziel für Dionys Thaqi ist klar: Er möchte sich auch nach der Lehre in der Firma weiterentwickeln. Nach einer Weiterbildung im Bereich Konstruktion will er an der Fachhochschule studieren und Ingenieur werden. Das war schon als Kind sein Traumberuf. Der Zukunft sieht der Lernende positiv entgegen. Der Beruf verändert sich, zum Beispiel kommen auch Schweissroboter zum Einsatz. Die Automatisierung und Weiterentwicklung wird ihm die Arbeit vereinfachen und ihn auch zu einem Fachexperten komplexer Technologien machen.

Links zur Berufswahl