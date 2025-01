Joya Good, 18, ist im zweiten Lehrjahr als Fleischfachfrau EFZ. In diesem Beruf wird sie zur Expertin für die Verarbeitung von Fleisch und Wurst. Obwohl sie früher kein Fleisch gegessen hat, liebt sie heute die handwerkliche Arbeit und die Zusammenarbeit im Team in der Metzgerei.

Mit 12 Jahren hat Joya Good aufgehört, Fleisch zu essen. Heute macht sie eine Lehre als Fleischfachfrau in einer Metzgerei und isst wieder Fleisch. Das Wissen um den respektvollen Umgang mit den Tieren half ihr bei dieser Entscheidung.

Als Aushilfe in der Metzgerei entwickelte die 18-Jährige schnell eine Leidenschaft für die Materie und begann daraufhin die 3-jährige Lehre als Fleischfachfrau. Zu ihrem Handwerk gehört dabei das Verarbeiten von Fleisch, aber auch das Schleifen der Messer und der Kundenkontakt.

Für Joya ist der Beruf auch ein Statement: «Ich finde es als Frau mega stark, so einen Beruf zu wählen.»

Fachwissen und Fingerspitzengefühl

Auch die Sicherheit im Umgang mit den Geräten hat in der Metzgerei einen grossen Stellenwert. Gerne nimmt Joya Good diese Verantwortung wahr. Zudem schätzt sie auch den Austausch mit ihren Kollegen und Kolleginnen..

Legende: Joya erklärt, worauf es beim Zerlegen eines Fleischstücks ankommt und wie wichtig Präzision und Technik dabei sind. SRF

Braucht es diesen Beruf auch in Zukunft? Ja, findet die angehende Fleischfachfrau. Trotz Automatisierung braucht es weiterhin Fachwissen. Wie zum Beispiel beim Ausbeinen komplexer Fleischpartien. Und auch der direkte Kundenkontakt ist unersetzbar. Weil Fachwissen und Fingerspitzengefühl weiterhin gefragt sind, glaubt Joya Good an die Zukunft in dieser Berufsbranche.

