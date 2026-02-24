Wie heisst dieses Gefühl? Wie fühlen sich andere und was kann mein Körper alles? Die Geschichten von Kiri und Lou helfen Kindern, Gefühle und soziale Situationen aus dem Alltag zu verstehen.

«Muetig» oder «Niidisch» heissen die Folgen bei «Kiri & Lou». Gefühle spielen im Alltag von Kindern eine grosse Rolle. Sie beeinflussen Lernen, Verhalten und die sozialen Beziehungen. Die Körperwahrnehmung von Kindern kann bereits durch einfache Übungen gefördert werden. Sie können lernen, was sie mit anderen gemeinsam haben und merken dabei, dass dennoch alle Menschen verschieden und einzigartig sind.

Die Welt der Gefühle verstehen

Mutig, ängstlich, oder geduldig? Es gibt viele verschiedene Gefühle. Kindern fällt es nicht immer einfach, diese einzuordnen und sprachlich auszudrücken. Die Folgen von «Kiri und Lou» greifen spielerisch zentrale Gefühle und soziale Situationen auf. Die Geschichten von «Kiri und Lou» aus dem Guetnachtgschichtli ermöglichen einen kindgerechten und wertschätzenden Zugang zu diesen Themen. Das dazugehörige Unterrichtsdossier bietet ein vielfältiges Aufgabenangebot, passend zu jeder Episode. Die 5 Geschichten laden dazu ein, eigene Erfahrungen wiederzuerkennen und darüber ins Gespräch zu kommen.

Die schweizerdeutschen Episoden sind für Kinder ab 3 Jahren und eignen sich besonders auf Stufe Zyklus I.

Unterrichtsmaterial

Viele weitere Abenteuer mit «Kiri und Lou» sind auf Play SRF abspielbar.