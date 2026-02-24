«Muetig» oder «Niidisch» heissen die Folgen bei «Kiri & Lou». Gefühle spielen im Alltag von Kindern eine grosse Rolle. Sie beeinflussen Lernen, Verhalten und die sozialen Beziehungen. Die Körperwahrnehmung von Kindern kann bereits durch einfache Übungen gefördert werden. Sie können lernen, was sie mit anderen gemeinsam haben und merken dabei, dass dennoch alle Menschen verschieden und einzigartig sind.
Die Welt der Gefühle verstehen
Mutig, ängstlich, oder geduldig? Es gibt viele verschiedene Gefühle. Kindern fällt es nicht immer einfach, diese einzuordnen und sprachlich auszudrücken. Die Folgen von «Kiri und Lou» greifen spielerisch zentrale Gefühle und soziale Situationen auf. Die Geschichten von «Kiri und Lou» aus dem Guetnachtgschichtli ermöglichen einen kindgerechten und wertschätzenden Zugang zu diesen Themen. Das dazugehörige Unterrichtsdossier bietet ein vielfältiges Aufgabenangebot, passend zu jeder Episode. Die 5 Geschichten laden dazu ein, eigene Erfahrungen wiederzuerkennen und darüber ins Gespräch zu kommen.
Die schweizerdeutschen Episoden sind für Kinder ab 3 Jahren und eignen sich besonders auf Stufe Zyklus I.
Unterrichtsmaterial
Viele weitere Abenteuer mit «Kiri und Lou» sind auf Play SRF abspielbar.
Informationen für Lehrpersonen
Bezug zum LP 21
Die Schülerinnen und Schüler …
- D.1.C.1 ...können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.
- NMG.1.2.a ...können subjektives Wohlbefinden beschreiben und mit Erfahrungen verbinden (z.B. Situation der Freude, Aktivität, Ruhe, Zufriedenheit).
- BS.4.B.1.6c ...können Emotionen unter Anleitung reflektieren.
Die Schülerinnen und Schüler ...
- ...können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken
- …können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- …können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
Stufe: Zyklus I
Fächer: NMG
Produktion: Cake Entertainment
VOD: 30.11.2030 I Ausnahme: «Teile macht Freud» 30.11.2028