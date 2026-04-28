Wie soll es mit unserem Planeten weitergehen? Der Dokumentarfilm «Future Council» begleitet Kinder auf ihrer Suche nach Lösungen für die Klimakrise und zeigt, wie sie Verantwortliche und Unternehmen direkt zur Rede stellen. Mit Unterrichtsmaterial.

Clemence steht vor dem Hauptsitz von Nestlé. Sie will wissen, weshalb das Unternehmen nicht all seine Produkte in Papier verpackt. Clemence ist eine von acht Kindern, die Lösungen für die Klimakrise sucht. Die Kinder konfrontieren Vorsitzende grosser Unternehmen wie zum Beispiel Steven Van Rijswijk, CEO einer Bank oder Anna Turrell, Nachhaltigkeitsbeauftragte einer Sportfirma.

Ich habe grosse Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt

Der Dokumentarfilm «Future Council» zeigt die Sorgen der jungen Generation. Karla ist eines der Kinder im Film und drückt es so aus: «Ich habe grosse Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt.» Wie weiter? Mit Kreativität und jeder Menge Spass verfolgen die jungen Menschen ihre Ideen: Joseph zum Beispiel erklärt, wie er gefundenes Plastik weiterverarbeitet: «Mit einem Sandwich-Maker schmelze ich Plastik und stelle Schlüsselanhänger her.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die acht Kinder unterwegs mit Regisseur Damon Gameau. Bildquelle: Damon Gameau/ REGEN STUDIOS. 1 / 3 Legende: Die acht Kinder unterwegs mit Regisseur Damon Gameau. Damon Gameau/ REGEN STUDIOS

Bild 2 von 3. Gemeinsame Diskussionen geben den Kindern Einblicke in das Leben der anderen. Bildquelle: Damon Gameau/ REGEN STUDIOS. 2 / 3 Legende: Gemeinsame Diskussionen geben den Kindern Einblicke in das Leben der anderen. Damon Gameau/ REGEN STUDIOS

Bild 3 von 3. Mit einem gelben Bus bereist die Gruppe ganz Europa und spricht direkt mit Vorsitzenden der grossen Unternehmen. Bildquelle: Damon Gameau/ REGEN STUDIOS. 3 / 3 Legende: Mit einem gelben Bus bereist die Gruppe ganz Europa und spricht direkt mit Vorsitzenden der grossen Unternehmen. Damon Gameau/ REGEN STUDIOS Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Laufe ihrer Reise entsteht der sogenannte «Future Council», ein Zukunftsrat junger Menschen. Heute ist daraus ein weltweites Netzwerk von Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 16 Jahren geworden, die sich für Umwelt und Klimathemen engagieren.

Unterrichtsmaterial

Dokumentarfilm mit Unterrichtsmaterial

Der Film «Future Council» zeigt in rund 77 Minuten, wie sich junge Menschen für ihre Zukunft einsetzen. Das dazugehörige Unterrichtsmaterial greift Impulse auf, vertieft Inhalte und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse.