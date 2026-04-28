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Weltweites Umwelt-Netzwerk Future Council – Wenn Kinder fürs Klima kämpfen

Wie soll es mit unserem Planeten weitergehen? Der Dokumentarfilm «Future Council» begleitet Kinder auf ihrer Suche nach Lösungen für die Klimakrise und zeigt, wie sie Verantwortliche und Unternehmen direkt zur Rede stellen. Mit Unterrichtsmaterial.

28.04.2026, 09:29

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Clemence steht vor dem Hauptsitz von Nestlé. Sie will wissen, weshalb das Unternehmen nicht all seine Produkte in Papier verpackt. Clemence ist eine von acht Kindern, die Lösungen für die Klimakrise sucht. Die Kinder konfrontieren Vorsitzende grosser Unternehmen wie zum Beispiel Steven Van Rijswijk, CEO einer Bank oder Anna Turrell, Nachhaltigkeitsbeauftragte einer Sportfirma.

Ich habe grosse Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt
Autor: Karla, macht bei «Future Council» mit

Der Dokumentarfilm «Future Council» zeigt die Sorgen der jungen Generation. Karla ist eines der Kinder im Film und drückt es so aus: «Ich habe grosse Angst, dass es keine Zukunft mehr gibt.» Wie weiter? Mit Kreativität und jeder Menge Spass verfolgen die jungen Menschen ihre Ideen: Joseph zum Beispiel erklärt, wie er gefundenes Plastik weiterverarbeitet: «Mit einem Sandwich-Maker schmelze ich Plastik und stelle Schlüsselanhänger her.»

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  • Bild 1 von 3. Die acht Kinder unterwegs mit Regisseur Damon Gameau. Bildquelle: Damon Gameau/ REGEN STUDIOS.
    Gruppe von Kindern und einem Erwachsenen auf gelbem Schulbus vor Bäumen.
  • Bild 2 von 3. Gemeinsame Diskussionen geben den Kindern Einblicke in das Leben der anderen. Bildquelle: Damon Gameau/ REGEN STUDIOS.
    Menschen sitzen an Tischen in einem Wald, umgeben von funkelnden Lichtern.
  • Bild 3 von 3. Mit einem gelben Bus bereist die Gruppe ganz Europa und spricht direkt mit Vorsitzenden der grossen Unternehmen. Bildquelle: Damon Gameau/ REGEN STUDIOS.
    Riesiges Wolkenmonster hinter gelbem Schulbus auf Wiese.
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Im Laufe ihrer Reise entsteht der sogenannte «Future Council», ein Zukunftsrat junger Menschen. Heute ist daraus ein weltweites Netzwerk von Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 16 Jahren geworden, die sich für Umwelt und Klimathemen engagieren.

Unterrichtsmaterial

Dokumentarfilm mit Unterrichtsmaterial

Der Film «Future Council» zeigt in rund 77 Minuten, wie sich junge Menschen für ihre Zukunft einsetzen. Das dazugehörige Unterrichtsmaterial greift Impulse auf, vertieft Inhalte und richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse.

Informationen für die Lehrperson

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Bezug zum Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler

  • NMG.2.6....können Einflüsse des Menschen auf die Natur einschätzen und über eine nachhaltige Entwicklung nachdenken.
  • NMG.11.3.c....können beschreiben, wofür sich Menschen engagieren und reflektieren, welche Motive und Werte darin zum Ausdruck kommen.
  • NMG.11.3.d. ...können im eigenen Handeln Werte erkennen und beschreiben, wie sie Verantwortung übernehmen können (z.B. Ressourcennutzung, zwischenmenschlicher Umgang). 
  • NMG.11.4. ...können Situationen und Handlungen hinterfragen, ethisch beurteilen und Standpunkte begründet vertreten.
  • NMG.10.5. ...können eigene Anliegen einbringen sowie politische Prozesse erkennen.
  • BNE: Natürliche Umwelt und Ressourcen

Stufe: Zyklus 2

Fächer: NMG

Stichwörter: Zukunft, Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Plastik, Natur

Produktion: REGEN STUDIOS

VOD: 31.03.2029

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