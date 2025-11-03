Das Rezept von Landfrau Milenas Vorspeise aus der 2. Folge der 19. Staffel von «Landfrauenküche» jetzt zum selber kochen.

Rezept von Landfrau Milena Knutti

Für 4 Personen

Zucchettisuppe mit Foccacia

Foccacia – Hefeteig

250g Weissmehl

¾ TL Salz

10g frische Hefe

1.6 dl lauwarmes Wasser (160g)

1.5 EL Olivenöl

Weissmehl und Salz in einer Schüssel mischen. Hefe zerbröckeln und dazugeben. Lauwarmes Wasser und Öl zugeben, mischen und zu einem weichen, glatten Teig kneten. Den Teig in die Schüssel zurücklegen und mit einem feuchten Küchentuch bedecken. Diesen bei Raumtemperatur aufs Doppelte aufgehen lassen (ca. 1 Std.)

Zum Teig belegen:

Olivenöl zum Bestreichen

1 kleine, rote Zwiebel, in Streifen geschnitten

Petersilienzweige, glatt, frisch, gewaschen, 8 Stängel ausknipsen

8 Cherrytomaten, halbiert

Fleur de Sel

Rosmarin

Olivenöl zum Beträufeln

Den Backofen auf 220° Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backreinpapier belegt bereitstellen.

Focaccia Teig auf das Backblech geben, auf eine Dicke von ca. 2 cm flach drücken. Teigoberfläche mit Olivenöl bestreichen und mit den Fingern Grübchen eindrücken. Eine Cherrytomatenhälfte auf den Teig legen und leicht andrücken. Einen Petersilienstängel als Blumenstil dazu legen, Zwiebelstreifen um die Cherrytomaten als Blüte drapieren. Mit den restlichen Cherrytomatenhälften, Petersilienstengel und Zwiebelstreifen gleich verfahren. Mit Fleur de Sel und Rosmarin bestreuen.

Das Backblech in den Backofen schieben und ca. 25 Min. goldgelb backen. Herausnehmen und mit Olivenöl beträufeln. Die Focaccia auf einem Gitter auskühlen lassen.

Zucchettisuppe

1-2 Olivenöl

1 Zwiebel, fein geschnitten

1 Knoblauchzehe, fein geschnitten

200 g festkochende Kartoffeln, geschält in Stücke schneiden

1 Lorbeerblatt

6 dl Gemüsebouillon

500 g Zucchetti, in Scheiben geschnitten

3 EL Crème fraîche

1 EL Zitronensaft

Salz

Pfeffer

Garnitur

1 EL Pflanzenöl

100g Zucchetti, in Würfeli geschnitten

1 Bund Petersilie, fein geschnitten, getrocknet

15 g Käsespäne als Garnitur

50 g Speckwürfel (alternativ in Rotwein eingelegte Zucchetti, in Würfeli geschnitten) als Garnitur

In einer Pfanne Pflanzenöl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch zugeben und glasig dämpfen. Kartoffelstücke zugeben und kurz mitdämpfen. Lorbeerblatt hinzugeben und mit der Gemüsebouillon ablöschen. Aufkochen lassen und dann bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen.

Zucchettischeiben beigeben. Noch einmal ca. 15 Minuten weiterköcheln lassen. Lorbeerblatt entfernen. Crème fraîche und Zitronensaft in die Suppe geben. Mit dem Mixstab pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und bis zum Servieren warmstellen.

In einer Bratpfanne das Pflanzenöl erhitzen. Zucchettiwürfeli zugeben und kurz anbraten, für Garnitur bereitstellen. Speckwürfeli in die Bratpfanne geben und kräftig anbraten, für Garnitur bereitstellen.

Anrichten

Zucchetti-Suppe in vorgewärmte Teller anrichten. Mit der Petersilie seitlich eine Linie ziehen, diese mit Zucchettiwürfeli, Käsespähne und Speckwürfel / Rotweinzucchetti belegen. Suppenteller auf ein Brett oder Unterteller stellen. Focaccia in Stücke schneiden, so dass eine Blume zu sehen ist. Neben dem Suppenteller anrichten.