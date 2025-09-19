 Zum Inhalt springen

Gebratene Raclette-Rolls mit Kartoffeln, Sauerkraut & Apfel
Gebratene Raclette-Rolls mit Kartoffeln, Sauerkraut & Apfel

Rezept aus Oberägeri, ZG Gebratene Raclette-Rolls mit Kartoffeln, Sauerkraut & Apfel

Das Menü von Fabian Zbinden aus der Live-Show in Oberägeri ZG

19.09.2025, 14:20

Gericht von Fabian Zbinden

Für 4 Personen, ergibt ca. 12 Rollen

Zutaten:

  • 24 kleine Blätter Reispapier
  • 300 g Raclette Käse, in Streifen geschnitten
  • 300 g kleine Kartoffeln, in Wedges geschnitten
  • 1 TL Kümmel
  • 200 g Sauerkraut, gekocht und leicht abgetropft
  • 2 Äpfel, in Spalten geschnitten
  • 1 EL Butter
  • 1 TL Zimt
  • 60 g Baumnüsse, grob gehackt
  • 1 EL Zucker
  • Salz & Pfeffer
  • 3 St. Knoblauchzehen
  • 2 rote Zwiebeln, in mittelgrosse Streifen geschnitten
  • 2 dl dunkler Aceto Balsamico
  • Öl zum Braten
  • 3 EL grobkörniger Senf
  • 3 EL Honig
  • 100 g Preiselbeermarmelade

Zubereitung:

Kartoffel-Wedges mit Knoblauch  in Öl goldbraun braten, mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen.
Rote Zwiebeln in Butter andünsten, mit Aceto Balsamico ablöschen und einkochen lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Apfelspalten in Butter, Zucker und Zimt braten, Baumnüsse kurz mitrösten.

Reispapier kurz in lauwarmes Wasser legen. Dann mit Kartoffeln, Zwiebeln, Sauerkraut, Apfel, Nüssen und Raclettekäse füllen und mit 2 Reispapier pro Rolle straff einrollen.

Rollen in der Pfanne mit etwas Öl auf allen Seiten goldbraun braten, bis der Käse leicht geschmolzen ist.

Senf und Honig zusammen verrühren und mit der Preiselbeermarmelade servieren.

