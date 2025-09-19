Das Menü von Fabian Zbinden aus der Live-Show in Oberägeri ZG: Gebratene Raclette-Rolls mit Kartoffeln, Sauerkraut & Apfel

Das Menü von Fabian Zbinden aus der Live-Show in Oberägeri ZG

Gericht von Fabian Zbinden

Für 4 Personen, ergibt ca. 12 Rollen

Zutaten:

24 kleine Blätter Reispapier

300 g Raclette Käse, in Streifen geschnitten

300 g kleine Kartoffeln, in Wedges geschnitten

1 TL Kümmel

200 g Sauerkraut, gekocht und leicht abgetropft

2 Äpfel, in Spalten geschnitten

1 EL Butter

1 TL Zimt

60 g Baumnüsse, grob gehackt

1 EL Zucker

Salz & Pfeffer

3 St. Knoblauchzehen

2 rote Zwiebeln, in mittelgrosse Streifen geschnitten

2 dl dunkler Aceto Balsamico

Öl zum Braten

3 EL grobkörniger Senf

3 EL Honig

100 g Preiselbeermarmelade

Zubereitung:

Kartoffel-Wedges mit Knoblauch in Öl goldbraun braten, mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen.

Rote Zwiebeln in Butter andünsten, mit Aceto Balsamico ablöschen und einkochen lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Apfelspalten in Butter, Zucker und Zimt braten, Baumnüsse kurz mitrösten.



Reispapier kurz in lauwarmes Wasser legen. Dann mit Kartoffeln, Zwiebeln, Sauerkraut, Apfel, Nüssen und Raclettekäse füllen und mit 2 Reispapier pro Rolle straff einrollen.

Rollen in der Pfanne mit etwas Öl auf allen Seiten goldbraun braten, bis der Käse leicht geschmolzen ist.

Senf und Honig zusammen verrühren und mit der Preiselbeermarmelade servieren.