Gericht von Fabian Zbinden
Für 4 Personen, ergibt ca. 12 Rollen
Zutaten:
- 24 kleine Blätter Reispapier
- 300 g Raclette Käse, in Streifen geschnitten
- 300 g kleine Kartoffeln, in Wedges geschnitten
- 1 TL Kümmel
- 200 g Sauerkraut, gekocht und leicht abgetropft
- 2 Äpfel, in Spalten geschnitten
- 1 EL Butter
- 1 TL Zimt
- 60 g Baumnüsse, grob gehackt
- 1 EL Zucker
- Salz & Pfeffer
- 3 St. Knoblauchzehen
- 2 rote Zwiebeln, in mittelgrosse Streifen geschnitten
- 2 dl dunkler Aceto Balsamico
- Öl zum Braten
- 3 EL grobkörniger Senf
- 3 EL Honig
- 100 g Preiselbeermarmelade
Zubereitung:
Kartoffel-Wedges mit Knoblauch in Öl goldbraun braten, mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen.
Rote Zwiebeln in Butter andünsten, mit Aceto Balsamico ablöschen und einkochen lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Apfelspalten in Butter, Zucker und Zimt braten, Baumnüsse kurz mitrösten.
Reispapier kurz in lauwarmes Wasser legen. Dann mit Kartoffeln, Zwiebeln, Sauerkraut, Apfel, Nüssen und Raclettekäse füllen und mit 2 Reispapier pro Rolle straff einrollen.
Rollen in der Pfanne mit etwas Öl auf allen Seiten goldbraun braten, bis der Käse leicht geschmolzen ist.
Senf und Honig zusammen verrühren und mit der Preiselbeermarmelade servieren.