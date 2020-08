Das Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Personen wird um einen Monat bis zum 30. September verlängert.

Für den Sport heisst dies: Anlässe mit mehr als 1000 Zuschauern/Teilnehmern sind erst ab dem 1. Oktober wieder erlaubt.

Zu spät kommt diese Lockerung für die Rad-WM in Aigle und Martigny. Der Anlass (20.-27.9.) wurde abgesagt.

Swiss Ice Hockey hat den Bundesratsentscheid in einer ersten Stellungnahme ausdrücklich begrüsst. Die Swiss Football League drückt sich etwas verhaltener aus.

Der Bundesrat hat gesprochen: Er verlängert das Verbot von Grossanlässen um einen Monat und erlaubt Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen erst ab dem 1. Oktober wieder.

Der Entscheid gibt den Klubs, Verbänden und Sport-Veranstaltern in der Schweiz eine gewisse Planungssicherheit. Ab Oktober können sie bei ihren Events respektive Partien wieder mit mehr Teilnehmern/Zuschauern rechnen – und damit auch mit mehr Einnahmen.

Erleichterung beim Eishockey-Verband ...

In einem Communiqué begrüsste Swiss Ice Hockey den Entscheid des Bundesrats. Man habe davon «mit Befriedigung Kenntnis genommen», liess der Verband verlauten. Die Klubs der National League und der Swiss League würden diesen Freitag an einer Ligaversammlung die weiteren Schritte besprechen.

Der Saisonstart in der National League ist für den 18. September geplant. Wird an diesem Datum festgehalten, wären in den ersten Runden in den Stadien maximal 1000 Personen erlaubt.

... und mit Abstrichen bei der Fussball-Liga

Die Swiss Football League liess in einer Stellungnahme verlauten, dass sie die Lockerung schon vor dem geplanten Saisonstart am 11. September erwartet hatte. Deshalb könne man die definitive Ansetzung der ersten Meisterschaftsrunden erst in den kommenden Tagen festlegen. Man arbeite nun «mit höchster Priorität» gemeinsam mit den Klubs an den geforderten Schutzkonzepten.

Aus für die Rad-WM

Eine richtig schlechte Neuigkeit ist der Entscheid des Bundesrats für die Veranstalter der Rad-WM 2020. Diese hätte vom 20. bis 27. September in Aigle und Martigny durchgeführt werden sollen. Da eine Verschiebung in den Oktober oder November beim dicht gedrängten Rad-Kalender nicht möglich ist, wurde der Anlass abgesagt.

Es bleibt noch viel zu tun

Die Verlängerung des Verbots von Anlässen mit über 1000 Personen soll den Kantonen Zeit geben, ihr Bewilligungsregime und ihre Schutzkonzepte vorzubereiten. Wie die Hygiene- und Schutzkonzepte in den hiesigen Sportstadien ausschauen sollen und wie viele Zuschauer effektiv an den einzelnen Anlässen/Partien zugelassen sein werden, wird in den kommenden Wochen erarbeitet.