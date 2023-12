Bern feiert seine YB-Helden

02:49 Video So feiert YB den Meistertitel Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 49 Sekunden.

Am 30. April sichern sich die Young Boys dank einem 5:1-Heimsieg gegen Luzern den 16. Meistertitel. Eine Woche später werden Spieler, Trainer und Staff in Bern ausgiebig gefeiert.

Taulant Xhaka verliert die Nerven

00:38 Video Schlag mit der Hand und Kopfstoss: Xhaka dreht gleich doppelt durch Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

In einer emotionalen Super-League-Partie gegen den FC Zürich brennen in der Schlussphase bei Basels Taulant Xhaka die Sicherungen durch. Zuerst stösst er Antonio Marchesano ins Gesicht und verpasst dann Nikola Katic einen Kopfstoss. Dafür sieht er nachträglich die rote Karte. Der FCZ gewinnt 2:0.

Velenos grobe Unsportlichkeit

01:56 Video Schweizer Ärger: Unsportlichkeit, Theatralik und Gegentor Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

An der WM in Riga duelliert sich die Eishockey-Nati im fünften Spiel mit Kanada. Kurz vor Spielhälfte tritt Kanadas Joe Veleno bei einem Zweikampf an der Bande Nino Niederreiter mit voller Wucht auf den Unterschenkel. Im Anschluss lässt er sich nach einem Schubser Niederreiters theatralisch fallen, der Schweizer muss auf die Strafbank. Kanada nutzt die Überzahl zum 1:0. Am Schluss siegen aber die Schweizer 3:2.

Am Montag blicken wir auf den Juni zurück.