Mit diesen 25 Spielern will Fischer in Peking Edelmetall holen

Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hat am Dienstag sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Peking bekanntgegeben.

Mit 25 Spielern will die Schweiz in Peking eine Medaille holen.

12 Akteure kommen in China zu ihrer ersten Olympia-Teilnahme.

Die 25 von Coach Patrick Fischer aufgebotenen Spieler kommen zusammen auf 1603 Länderspieleinsätze und 21 Olympia-Teilnahmen. Spitzenreiter ist dabei Stürmer Andres Ambühl, der in Peking 2022 nach Turin 2006, Vancouver 2010, Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 bereits seine 5. Olympischen Spiele absolviert. Für Verteidiger Raphael Diaz werden es die vierten Spiele, während Yannick Weber, Denis Hollenstein und Simon Moser jeweils zum dritten Mal an einem olympischen Turnier teilnehmen.

Wir sind eine eingespielte, verschworene Truppe, die mit riesigem Commitment auf das gleiche Ziel hinarbeitet.

Im Olympia-Aufgebot figurieren zudem nicht weniger als 16 Spieler, die im vergangenen Frühling Teil des WM-Kaders in Riga waren. «Wir sind eine eingespielte, verschworene Truppe, die mit riesigem Commitment auf das gleiche Ziel hinarbeitet. Die Spieler sind mit unserer Philosophie und unserem System bestens vertraut. Ich bin absolut überzeugt von dieser Mannschaft und sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Mischung aus Erfahrung und Spielwitz gefunden haben», so Fischer.

Das Schweizer Olympia-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Joren van Pottelberghe (Biel). Verteidiger (8): Santeri Alatalo (HC Lugano), Raphael Diaz (Fribourg-Gottéron), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Romain Loeffel (HC Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Mirco Müller (HC Lugano), Ramon Untersander (SC Bern), Yannick Weber (ZSC Lions). Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Gaëtan Haas (EHC Biel), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Denis Malgin (ZSC Lions), Simon Moser (SC Bern), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Joël Vermin (Genf-Servette).

Das Ziel ist die Halbfinal-Qualifikation

Schon seit längerer Zeit war klar, dass Fischer bei seinem Olympia-Aufgebot nicht auf die Schweizer NHL-Söldner wird zurückgreifen können. Ebenso war klar, dass er nicht auf die Dienste von Berns Angreifer Tristan Scherwey zählen kann (Operation am Fuss).

Wenig überraschend steht auch Grégory Hofmann im Aufgebot. Der Angreifer hat erst vor kurzem sein NHL-Abenteuer beendet und läuft nun wieder für den EV Zug auf. Ebenfalls ein Peking-Ticket erhielt Denis Malgin, mit dem Fischer in der Vergangenheit Differenzen hatte.

Zusammen mit Lars Weibel, Director National Teams, hat Fischer bereits vor dem Start in die Nationalmannschafts-Saison die Halbfinal-Qualifikation als offizielle Zielsetzung für die Olympischen Spiele bekanntgegeben.

Testspiel in der Schweiz gegen Kanada

Die Nationalmannschaft wird am Sonntag, 30. Januar in Cham ins Olympia-Vorbereitungscamp einrücken. Dort konnte kurzfristig am Dienstag, 1. Februar, ein Testspiel gegen die kanadische Auswahl angesetzt werden. Die Kanadier bereiten sich in Davos auf Olympia vor.

Am Mittwoch, 2. Februar, reist das Team von Patrick Fischer dann in Richtung China, wo vor Turnierbeginn ein Exhibition Game gegen Finnland stattfindet (Montag, 7. Februar). Die Schweiz eröffnet schliesslich am 9. Februar gegen Russland das olympische Eishockey-Turnier.

Der Terminplan Box aufklappen Box zuklappen In der National League sind am 28. Januar die letzten Partien vor der Olympia-Pause angesetzt. 2 Tage später geht für die Nati die unmittelbare Vorbereitung auf Peking los. An den Winterspielen bestreiten die Schweizer an folgenden Daten ihre Gruppenspiele: Mittwoch, 9.2., 09:40 Uhr: Russische Auswahl - Schweiz

Freitag, 11.2., 09:40 Uhr: Tschechien - Schweiz

Samstag, 12.2., 14:10 Uhr: Schweiz - Dänemark Ab 15. Februar geht das Olympia-Turnier mit den Viertelfinal-Qualifikationsspielen weiter. Die hiesige Meisterschaft nimmt am 22. Februar wieder ihren Betrieb auf.