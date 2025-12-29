Mit 17 Jahren das National-League-Debüt, dann das USA-Abenteuer. Aktuell träumt Leon Muggli von einer Medaille bei der U20-WM.

Mugglis Aufstieg soll in die NHL führen – und zur WM-Medaille

Leon Muggli hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Am 15. September 2023 debütierte er mit 17 Jahren für den EVZ. Ende Juni 2024 wurde er von den Washington Capitals als Nummer 52 gezogen.

Allerdings lief nicht alles wie gewünscht. Der Sprung ins NHL-Team muss warten. Er verletzte sich im 2. Spiel beim Farmteam Hershey Bears, zum 2. Mal an der Schulter.

Legende: Abschlussstark Leon Muggli wirbelt derzeit nach überstandener Schulterverletzung an der U20-WM. Dort gab es bislang knappe Niederlagen gegen die USA und Schweden. IMAGO / ZUMA Press Wire

«Es war schwierig, damit umzugehen», sagt Muggli zu Keystone-SDA. Sein gewohntes Umfeld liess er hinter sich – so auch seine Freundin. «Heutzutage mit FaceTime geht es eigentlich ziemlich gut», erzählt Muggli.

Das war ein guter Augenöffner.

Er durfte im ersten Testspiel der Capitals auflaufen. «Es war ein guter Augenöffner, um zu sehen, was es wirklich braucht, um meinen Traum eventuell zu verwirklichen», sagt der 19-Jährige.

Aktuell gilt Mugglis Fokus der U20-WM. Er nimmt als Captain eine wichtige Rolle ein. «Es wäre an der Zeit, wieder einmal etwas nach Hause zu nehmen. Jeder im Team glaubt daran», sagt Muggli. Die einzige Medaille für die Schweiz an einer U20-WM gab es 1998 mit Bronze. Es wäre also wirklich an der Zeit.