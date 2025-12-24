Weihnachten und obendrauf Spengler Cup für den einen: Das National-League-Duo Sandro Schmid und Grégory Hofmann hat dieser Tage noch etwas anderes auf dem Radar. Wie die beiden damit umgehen.

Legende: Dürfen Sie bei Olympia das Eis stürmen? Sandro Schmid und Grégory Hofmann (Mitte) werden in Kürze Gewissheit haben. KEYSTONE/Anthony Anex

Bis am 31. Dezember muss Patrick Fischer als Schweizer Nationalcoach – dieses Amt bekleidet er noch bis Ende Mai nach der Heim-WM – dem Internationalen Eishockey-Verband das Olympia-Kader für Milano Cortina 2026 melden. Die 25 Spielernamen auf der Liste werden dann erst im neuen Jahr publik.

Noch gibt es einige Wackelkandidaten, die primär auf Schweizer Eis tätig sind. Abzüglich der gesetzten NHL-Cracks dürften 2 Plätze für Torhüter, deren 5 für Verteidiger und 8 für Stürmer übrigbleiben.

Vor dem Selektions-Cut und dem kurzen Meisterschafts-Unterbruch bis am 2. Januar fragte Radio SRF bei einem hiesigen Offensiv-Duo nach, wie dieses mit der ungewissen Situation umgeht.

Hofmann: «Es ist im Kopf»

Sandro Schmid gibt sich beim Verharren in der Warteschleife völlig gelassen und pragmatisch. Möglicherweise hängt dies auch damit zusammen, dass er als Spengler-Cup-Teilnehmer mit Titelverteidiger Gottéron in der Altjahrswoche sowieso viel um die Ohren hat.

«Die Saison ist weit fortgeschritten.» Nationaltrainer Fischer habe ihn im November gesehen. «Aktuell kann ich nichts mehr beeinflussen. Also verschwende ich überhaupt keinen Gedanken daran.» Sollte das Aufgebot effektiv eintrudeln, werde er umso glücklicher sein.

Zugs Grégory Hofmann hingegen schweift dieser Tage sehr wohl zwischendurch mal ab zur bevorstehenden Kadernomination für die Winterspiele. «Aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen nicht einschlafen kann.» Es ist davon auszugehen, dass «Fischi» selber zum Telefon greift und die Spieler über seinen Entscheid informieren wird.

«Ja, der Entscheid dürfte jetzt dann kommen. Es wird hart werden, denn es gibt grosse Konkurrenz.» Er habe alles für ein Aufgebot gemacht und sei gespannt darauf, wie die Würfel fallen werden.

