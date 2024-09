Zu Beginn lautete die Diagnose: Gehirnerschütterung. Eine im Eishockey nicht seltene Diagnose. Die Branche rechnete nach diesem Check gegen Blum in der Februarnacht 2021 fest mit der Rückkehr des Verteidigers. Doch er kam nie mehr zurück. «Es war medizinisch nicht möglich. Ich habe nicht mehr das nötige Niveau erreicht. Ich konnte meinen Körper und Kopf nicht so belasten, dass ich symptomfrei gewesen wäre und Eishockey hätte spielen können. Mir ist schwindlig geworden, wenn es zu schnell ging auf dem Eis.»

1 / 6 Legende: Die Anfänge Eric Blum beginnt seine Eishockey-Karriere in der Nachwuchsabteilung der GCK Lions. Während dieser Zeit nimmt er mit der Schweiz an der U20-WM 2006 in Vancouver teil und erzielt zwei Tore. Freshfocus/Thomas Oswald 2 / 6 Legende: Stammspieler in der NLA Im Sommer 2006 wechselt Blum als 20-Jähriger zu den SCL Tigers und etabliert sich auf Anhieb als Stammspieler. Den Emmentalern bleibt er 4 Saisons lang treu. Keystone/Edi Engeler 3 / 6 Legende: Playoff-Finals mit Kloten 2010 bricht Blum seine Zelte in Langnau ab und schliesst sich Kloten an. Mit den «Fliegern» erreicht er zweimal den Playoff-Final, verliert diesen aber jeweils. Keystone/Patrick B. Krämer 4 / 6 Legende: Meisterjahre in Bern Von 2014 bis 2021 spielt Blum für den SC Bern und erlebt seine sportlich erfolgreichsten Jahre. 2016, 2017 und 2019 holt er mit dem SCB jeweils den Titel, zudem gewinnen die Berner 2015 und 2021 den Cup. Keystone/Thomas Hodel 5 / 6 Legende: 92 Länderspiele und eine WM-Silbermedaille Während 10 Jahren gehört Blum der Schweizer Nati an. Auf 92 Länderspiele bringt es der Zürcher. Das Highlight: der WM-Silbergewinn 2013 in Stockholm. Keystone/Salvatore Di Nolfi 6 / 6 Legende: Das jähe Ende einer grossen Karriere Am 14. Februar 2021 spielt Bern im Corona-Winter zu Hause vor einer Hand voll Zuschauern gegen Davos. Es steht bereits 3:0 - den 1. Treffer hat Blum erzielt - als in der 29. Minute Fabrice Herzog Blum übel gegen den Kopf checkt. Der damals 34-Jährige muss benommen vom Eis. Was damals niemand ahnen kann: Es sind Blums letzte Spielminuten als Profi. Keystone/Peter Klaunzer

Blum suchte zig Fachspezialisten auf, diese testeten und versuchten einiges. Nur helfen konnte ihm am Ende niemand entscheidend. «Man fühlt sich wirklich ein wenig wie ein Versuchskaninchen während der Therapien. Und das meine ich nicht wertend. Es ist aber nun mal so, dass das Gehirn das komplexeste Organ ist, das wir haben.»

Es ist heftig, zu erfahren, dass man den angestrebten Bereich nicht mehr erreichen kann.

Blum spürte Hilflosigkeit. Weil selbst die Experten keinen Weg zur vollständigen Genesung fanden. «Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Gehirnerschütterung deshalb eine der komplexesten und schwierigsten Verletzungen ist. Auch emotional.»

00:40 Video Blum: «Es stand alles Kopf» Aus Sport-Clip vom 30.09.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Therapien als Grenzerfahrungen

Das, was Blum nach dem Check erlebte, nennt er eine Riesen-Achterbahnfahrt. Ein Auf und Ab auf vielen Ebenen. «Emotional, physisch, gesundheitlich. Plötzlich stand alles Kopf», erzählt Blum. «Es ist heftig, zu erfahren, dass man den angestrebten Bereich nicht mehr erreichen kann. Die diversen Therapien und die Übungen, die ich im Nachgang alle absolviert habe, waren permanente Grenzerfahrungen. Irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich mir eingestehen musste, dass das Ganze so keinen Sinn mehr macht. Es tat mir nicht gut und es tat auch meiner Familie nicht gut, weil ich zuhause nicht mehr als Familienvater präsent war.»

Anlaufstelle für Betroffene und deren Umfeld: Box aufklappen Box zuklappen ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf beratungsdienste.ch

Der Moment, in dem Blum akzeptierte, dass seine Eishockey-Karriere keine Fortsetzung finden würde und er sich fortan neu orientieren müsse, war für ihn auch erlösend. «Ich wusste, dass ich nun aus dem Hamsterrad aussteigen kann und mir das nicht mehr antun muss.» Eine Qual sei die Zeit gewesen, in der er versuchte, einen Weg zurückzufinden. «Ich habe mich gequält, meine Familie gequält, mein Umfeld gequält. Es war keine erstrebenswerte und schöne Zeit.»

01:16 Video Blum: «Ironischerweise war es am Ende fast erlösend» Aus Sport-Clip vom 30.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Dank dem Sport hat Blum aber gelernt, mit Niederlagen umzugehen. «Und auch schlechte Aktionen zu vergessen und nach vorne zu schauen. Das hat mir in diesem Prozess geholfen», sagt Blum. Blums ganze Geschichte erfahren Sie in der aktuellen Folge von «Kehrseite – Abseits des Erfolgs».