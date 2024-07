«Auf dieser Welt gibt es viele Menschen, die Probleme haben», sagt Biathletin Lena Häcki-Gross. Sie erzählt ihre Geschichte, weil sie anderen Leuten helfen will. Sie hofft, dass sich Menschen, die Ähnliches wie sie erleben, nicht ganz so allein fühlen. Das Gefühl der Einsamkeit, als Unverstandene; Lena Häcki-Gross kennt es. Sie, die in ihrem Leben mit einer Essstörung konfrontiert war und nun im neuen SRF-Format «Kehrseite – abseits des Erfolgs» ausführlich darüber spricht.

... jedes Mal, wenn ich etwas gegessen habe, ist so das Gefühl gewesen, wie wenn ein Monster in mir erwacht wäre, das mehr und mehr und mehr will.

Binge-Eating-Störung heisst jene Form der Essstörung, die Häcki-Gross beschäftigt. «Das ist ein Verhalten, bei dem man versucht, möglichst viel Gewicht auf einmal zu verlieren, man sich selbst runterhungert. Der Körper hält das dann aber nicht durch und löst ein Notsignal aus, welches zu Fressattacken führt», erklärt Häcki-Gross.

Angefangen hat alles als Teenie

Begonnen hat alles im Alter von 16, 17 Jahren. Das Biathlon-Talent liebäugelte mit einer Karriere im Spitzensport, machte sich vermehrt auch Gedanken über den eigenen Körper und über die Ernährung. Ein schleichender Prozess sei das gewesen. Bald erschien ihr das Essen wie eine Droge. «Ich habe versucht, darauf zu verzichten und jedes Mal, wenn ich etwas gegessen habe, ist so das Gefühl gewesen, wie wenn ein Monster in mir erwacht wäre, das mehr und mehr und mehr will.»

1 / 5 Legende: Die Anfänge der Karriere 2014 debütierte Lena Häcki im Weltcup. Im österreichischen Hochfilzen reicht es zwar nur zu Platz 89. Aber der Auftakt ist gelungen. Keystone/AP Photo/Kerstin Joensson 2 / 5 Legende: Zum ersten Mal auf dem Podest Im Dezember 2018 steht Häcki-Gross erstmals auf dem Weltcup-Podest. In der Mixed-Staffel mit Elisa Gasparin, Benjamin Weger und Jeremy Finello schaut der 2. Platz heraus. Keystone/AP Photo/Darko Bandic 3 / 5 Legende: Auch allein klappt's Ein Jahr nach dem ersten Staffel-Podest grüsst Häcki-Gross auch allein vom Podium. In der Verfolgung von Le Grand-Bornand reicht es der Engelbergerin für Rang 3. Vianney Thibaut/NordicFocus/freshfocus 4 / 5 Legende: Der grosse Coup Am 19. Januar 2024 war es dann soweit: Häcki-Gross gewinnt ein Einzel-Weltcuprennen. In der Verfolgung von Antholz bleibt sie am Schiessstand fehlerfrei und überquert die Ziellinie als Erste. Christian Manzoni/NordicFocus/freshfocus 5 / 5 Legende: Gleich nachgedoppelt Am legendären Holmenkollen in Norwegen feiert Häcki-Gross ihren zweiten Weltcupsieg. Auch im Massenstart, der Königsdisziplin, hat sie damit triumphiert. Christian Manzoni/NordicFocus/freshfocus

Diese Fressattacken führten zu einer inneren Dunkelheit, zu einer Negativspirale. Häcki-Gross war sehr streng zu sich. «Mein Selbstwertgefühl war am Nullpunkt. Ich habe mir meine Willensstärke abgesprochen. Also jenen Charakterzug, auf den ich als Athletin eigentlich immer extrem stolz gewesen bin.»

Verheimlicht und abgeschottet

Häcki-Gross kaschierte, verheimlichte. Die Essstörung bestimmte ihr Verhalten. «Wenn ich ins Restaurant ging, habe ich automatisch darauf geachtet, welches Gericht am wenigsten Kalorien aufweist. Ein grosser Bestandteil meiner Krankheit war zudem, dass ich mich abgeschottet habe und niemanden Teil haben liess», so Häcki-Gross. Es dauerte, bis sie sich öffnen konnte. Bis sie sagen konnte: «Hey, es ist erstens nicht mein Fehler und schon gar keine Schwäche, über Schwächen zu reden, sondern eine Stärke.»

Legende: War eine wichtige Stütze auf dem Weg der Besserung Martha Häcki (links) konfrontierte Lena Häcki-Gross damals. SRF

Dass Häcki-Gross an diesem Frühlingstag in Engelberg so offen und detailliert über ihren Weg reden kann, liegt auch an Schwester Martha. «Sie hat mich dazu bewegt, dass ich wieder in eine bessere Phase komme.» Die Schwester suchte eines Abends das Gespräch mit ihr, konfrontierte sie mit ihrem Verhalten. Martha Häcki erinnert sich: «Ich hatte Respekt davor, das Ganze direkt anzusprechen, weil es ein sensibles Thema ist und Lena auch sehr sensibel darauf reagiert hat.»

Es war megastark von Lena, dass sie dann wirklich aussprach, was in ihrem Kopf alles los war und welchen Ballast sie trägt.

Der Abend der ersten Konfrontation war emotional. Für Lena Häcki-Gross, aber auch für die Familie. Ein Abend, der Martha Häcki noch sehr präsent ist: «Es war megastark von Lena, dass sie dann wirklich aussprach, was in ihrem Kopf alles los war und welchen Ballast sie trägt. Der Moment wird mir immer bleiben. Weil ich da für mich auch noch einmal realisiert habe, wie extrem sie das beeinflusst und wie sie unter der Geschichte litt.»

Hilfsangebote Box aufklappen Box zuklappen Eine Anlaufstelle für Betroffene und deren Umfeld ist die Schweizerische Gesellschaft für Essstörungen (SGES): www.sges-ssta-ssda.ch

«Der erste und wichtigste Schritt ist es, sich einzugestehen, dass man überhaupt ein Problem hat», sagt Lena Häcki-Gross auf die Frage, wie sie einen Umgang mit ihrer Herausforderung gefunden habe. «Hilfe holen, mit jemandem reden, sich dem Umfeld öffnen. Das sind Punkte gewesen, die das Ganze Schritt für Schritt besser gemacht haben.»

Dazu kommt professionelle Hilfe: «Zusammen mit meiner Therapeutin habe ich viele Strategien erarbeitet, wie ich mir in spezifischen Situationen helfen kann. Ich habe sehr viel Selbstarbeit verrichtet.» Häcki-Gross war erstaunt, wie viel man in diesem Bereich bewegen kann. «Ich habe zum Beispiel ein Bild neben den Spiegel aufgehängt, das mich aufforderte, lieb zu mir zu sein und einen positiven Satz über mich selbst zu formulieren. Das hat mein Selbstbewusstsein gestärkt.» Ganz generell ist das eine der grossen Erkenntnisse von Häcki-Gross: «Sei lieb zu dir selbst.»

Das Thema ist für Häcki-Gross noch nicht ganz vom Tisch: «Das wird auch noch eine Zeit brauchen, wenn es überhaupt jemals ganz weg sein wird. Aber es geht mir schon sehr viel besser damit. Ich bin wieder viel glücklicher.»