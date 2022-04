Roman Josi und die Nashville Predators holen ihr ursprünglich für den November 2020 geplantes Gastspiel in Bern nach.

Josi spielt im Oktober mit Nashville in Bern

Gastspiel in der Heimat

Legende: Kommt in die Hauptstadt Roman Josi. Keystone/AP Photo/Mark Humphrey

Roman Josi und die Nashville Predators treffen am 3. Oktober im Rahmen eines Testspiels auf den SC Bern. Die Partie im Rahmen der «NHL Global Series» hatte vor zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Nun kehrt die beste Eishockey-Liga der Welt im Herbst nach Europa zurück.

Nach dem Vergleich mit dem SCB eröffnet Nashville am 7. und 8. Oktober in Prag seine NHL-Saison mit zwei Partien gegen die San Jose Sharks um Timo Meier. San Jose wird zuvor in Berlin ein Testspiel bestreiten.

Spezielles Spiel für Josi

Besonders für Roman Josi wird der Besuch in seiner Heimatstadt Bern speziell. Mit dem SCB hatte der 31-Jährige alle Juniorenstufen absolviert. Mit 16 Jahren debütierte er in der National League, als 19-Jähriger – kurz vor seinem Wechsel nach Nordamerika – gehörte er 2010 auf dem Weg zum Meistertitel bereits zu den SCB-Teamleadern.

Mittlerweile ist Josi einer der weltbesten Verteidiger, im fünften Jahr Captain von Nashville und zudem seit 2020 auch Mitbesitzer «seines» SC Bern.