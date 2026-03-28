Legende: Grosse Choreo, grosse Karriere Julien Sprunger wird vor dem Spiel von den Gottéron-Fans gefeiert. Keystone/Anthony Anex

Die Rapperswil-Jona Lakers gewinnen das 5. Viertelfinalspiel gegen Fribourg-Gottéron auswärts 2:1 und erspielen sich zwei Matchpucks.

Die Freiburger tun sich wie schon in den ersten beiden Duellen schwer – weiterhin auch in Überzahl.

Das könnte das letzte Heimspiel in der grossartigen Karriere von Julien Sprunger gewesen sein.

Im anderen Samstagsspiel macht Davos gegen Zug den Halbfinal-Einzug klar.

Es war wohl keine Vorahnung, die Freiburger Fans wollten nur auf Nummer sicher gehen: Vor dem 5. Spiel gegen die Lakers huldigten die Gottéron-Anhänger mit einer Stadion-umspannenden Choreo ihrer Klublegende Julien Sprunger. Der 40-jährige Stürmer bestritt gegen die Lakers seine 1073. NL-Partie – alle für Gottéron. Und wenn es ganz schlecht liefe, würde es das letzte Heimspiel für Sprunger sein.

Ob es tatsächlich Sprungers letzter Auftritt vor den Heim-Fans gewesen ist, entscheidet sich erst am Montag. Klar ist: Freiburg kassierte am Samstag eine 1:2-Niederlage und steht in der Serie gegen die Lakers mit dem Rücken zur Wand. Verlieren die Saanestädter auch in zwei Tagen in Rapperswil-Jona, wäre der Quali-Zweite gegen den Quali-Siebten spektakulär gescheitert und Sprunger Eishockey-Rentner.

Taibel Matchwinner für die Lakers

Matchwinner für die Gäste war Jonas Taibel. Der 21-Jährige lenkte in der 45. Minute einen Henauer-Schuss zum 2:1 ins Tor. Es war der 1. Playoff-Treffer Taibels. In den verbleibenden 15 Minuten liefen die Freiburger mit dem Messer am Hals an, blieben jedoch glücklos. Und wenn sie sich einmal eine gute Möglichkeit erspielten, legte Lakers-Keeper Melvin Nyffeler sein Veto ein.

Die Partie hatte aus Sicht von Gottéron schon schlecht begonnen. In der 9. Minute erzielte Victor Rask nach guter Vorarbeit von Malte Strömwall das 1:0 für die St. Galler. Zwei Minuten vor der 1. Sirene glich Lucas Wallmark die Partie aus. Im Mitteldrittel plätscherte die Partie mehrheitlich vor sich her, Torchancen gab es kaum. Erst im 3. Abschnitt kam wieder etwas Leben in die Bude, doch am Ende zogen die Freiburger Fans enttäuscht von dannen.

Endet Sprungers Karriere am Montag?

Ein Phänomen bleiben in dieser Serie die Special Teams. Gottéron brachte auch in Spiel 5 kein Tor in Überzahl fertig und steht nun gegen die Lakers bei 0/25 (44:11 Minuten). Die Lakers hingegen sind seit inzwischen unglaublichen 72:12 Minuten ohne Gegentreffer in Unterzahl. Das letzte Tor im Penalty-Killing kassierten sie am 51. Spieltag der Regular Season gegen den EV Zug.

Weiter geht es in dieser Serie am Montag um 20:00 Uhr in Rapperswil-Jona mit Spiel 6. Dann könnten die Lakers die grosse Überraschung schaffen und Freiburg in die Ferien sowie Sprunger in den Ruhestand schicken.

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