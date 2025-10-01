Legende: Die Resultate blieben aus Jussi Tapola. Keystone/Georgios Kefalas

Jussi Tapola ist nicht mehr Trainer des SC Bern.

Mit nur 8 Punkten aus 9 Spielen ist den Bernern der Saisonstart missglückt.

Nach etwas mehr als 2 Jahren ist für den 51-jährigen Finnen Schluss.

Der SC Bern zieht die Reissleine: Als Reaktion auf die schwachen Resultate trennt sich der Klub von Trainer Jussi Tapola und dessen Assistenten Pasi Puistola. Dies gaben die Berner am Mittwochmorgen bekannt. Bis zur Ernennung eines neuen Headcoaches übernehme Assistenzcoach Patrick Schöb.

«Leider mussten wir feststellen, dass die sportliche Entwicklung seit Saisonstart nicht unseren Erwartungen entspricht», erklärt Sportdirektor Martin Plüss. «Nach einer Analyse der Situation sind wir zum Schluss gekommen, dass es für die kommenden Aufgaben eine Veränderung auf der Trainerposition braucht.»

In Finnland äusserst erfolgreich – in der Schweiz nicht

Der 51-jährige Finne wurde Opfer eines schlechten Saisonstarts. In 9 Partien gab es für Bern nur gerade 3 Siege, in der Tabelle der National League belegen die «Mutzen» mit 8 Punkten nur den 11. Platz. Gegen Kloten (0:1), Lausanne (3:6) und am Dienstag im Derby gegen Gottéron (1:5) setzte es zuletzt 3 Niederlagen in Folge ab – mitunter setzte es von den eigenen Fans Pfiffe ab. Vor allem offensiv ging bei den Bernern wenig: 13 Treffer sind der schlechteste Wert der Liga.

Sportchef Diego Piceci hatte am Dienstag nach dem 1:5 im «Zähringerderby» ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden, gemeint, man müsse «über alle Bücher gehen». Einen Tag später folgte dann der Zug an der Reissleine. Tapola hatte sein Amt vor 2 Jahren mit dem Leistungsausweis von 4 finnischen Meistertiteln und dem Gewinn der Champions Hockey League 2023 mit Tappara Tampere angetreten. Mit Bern scheiterte er zweimal im Playoff-Viertelfinal.

