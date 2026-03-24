Fribourg-Gottéron gewinnt das 3. Viertelfinal-Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers zu Hause mit 4:0.

Damit verkürzt Freiburg in der Best-of-7-Serie auf 1:2.

Im anderen Spiel vom Dienstag erhöht Davos in der Serie mit Zug auf 3:0.

Ausgerechnet ein Shorthander hat Fribourg-Gottéron zurück in die Viertelfinal-Serie mit den Lakers gebracht. Henrik Borgström profitierte in der 10. Minute nach einem Scheibenverlust von Malte Strömwall vom Zuspiel von Jeremi Gerber und bezwang Melvin Nyffeler zum wegweisenden 1:0. Am Ende fuhren die Freiburger einen 4:0-Erfolg ein und verkürzten in der Serie auf 1:2.

Legende: Der sitzt Henrik Borgström trifft in Unterzahl. Keystone/Peter Schneider

In Unterzahl funktioniert es besser als in Überzahl

Der Shorthander war deshalb speziell, weil sich Gottéron in Unterzahl leichter tut als in Überzahl. Vor dem Treffer hatte das Heimteam bereits 4 Minuten mit einem Mann mehr ohne Ertrag verstreichen lassen. Es waren Freiburgs Powerplay-Minuten 20 bis 23 ohne Tor gewesen. Nach Spiel 3 stehen die Saanestädter – die jetzt schon zweimal in Unterzahl gegen die Lakers getroffen haben – bei 32:49 (!) erfolglosen Minuten in Überzahl.

Borgströms Treffer wirkte für Gottéron befreiend. Die Freiburger waren in der Folge die spielbestimmende Mannschaft und legten im Mitteldrittel nach: Zuerst stellte Jacob de la Rose auf 2:0 (31.). Der Schwede profitierte von einem genialen No-look-Zuspiel aus der Drehung von Landsmann Lucas Wallmark. 75 Sekunden vor Drittelsende erhöhte Maximilian Streule mit einem Nachschuss auf 3:0.

Moy mit der grossen Chance

Im Schlussdrittel vergab Tyler Moy für die St. Galler in Unterzahl die beste Chance auf den 1. Treffer für die Gäste. Der Topskorer scheiterte alleine vor dem tadellosen Reto Berra (18 Paraden). So war es Gerber, der ebenfalls per Nachschuss den Deckel auf diese Partie machte (52.).

Für den Schlusspunkt hätte eigentlich Wallmark sorgen müssen, doch Nyffeler verhinderte mit einer Mega-Parade das 1. Überzahl-Tor von Gottéron (59.). Das Powerplay blieb bis zur Schlusssirene das einzige Manko im Freiburger Spiel.

Das 4. Duell zwischen den beiden Teams findet am Donnerstag um 20:00 Uhr in Rapperswil-Jona statt.

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