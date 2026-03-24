Legende: Brachten die Zuger zum Verzweifeln Die HCD-Offensive um Simon Ryfors und Yannick Frehner. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Davos lässt Zug in Spiel 3 der Playoff-Viertelfinalserie keine Chance und gewinnt 7:3 (Serie 3:0).

Den Grundstein zum klaren Sieg legen die Davoser bereits im Startdrittel mit 4 Toren.

Freiburg holt sich in der Serie gegen die Lakers den 1. Sieg (4:0).

Wenn man im Duden den Begriff «eiskalte Effizienz» nachschlägt, könnte in der nächsten Ausgabe das erste Drittel des HC Davos in diesem Spiel 3 als Beispiel stehen. Die Bündner legten nämlich los wie die Feuerwehr – vor allem im Powerplay. Eine Strafe gegen Zugs David Sklenicka nutzte Valentin Nussbaumer prompt zur Führung (5.). Es war gleichzeitig das erste Tor in dieser Serie, das im Startdrittel fiel.

Und weil es so gut funktionierte, gleich nochmals: Nächste Zuger Strafe, nächstes HCD-Tor (6.). Diesmal der Torschütze: Topskorer Matej Stransky, der erstmals in dieser Saison gegen Zug-Goalie Leonardo Genoni erfolgreich war.

Genoni früh raus

Doch auch damit nicht genug. Nach nicht einmal neun gespielten Minuten stand die HCD-Arena Kopf. Der Grund? Yannick Frehner hatte soeben im 3. Powerplay das 3. Tor erzielt. Es unterstrich die Wahnsinns-Effizienz des souveränen Quali-Siegers, der erstmals in dieser Viertelfinal-Serie so richtig ins Spielen kommt. Wenig später fiel das 4:0 – notabene erstmals bei 5 gegen 5 (15.).

Für Genoni war der Arbeitstag nach dem 4. Gegentor früh beendet. Für ihn kam Tim Wolf aufs Eis. Doch auch er wurde im Mitteldrittel schnell kalt erwischt: Beim 5:0 liess sich die Zuger Defensive von Filip Zadina austanzen, Klas Dahlbeck vollendete (25.).

Zuger Lebenszeichen währte nicht lange

Es folgte das erste Zuger Lebenszeichen. Lino Lindemann verkürzte auf 1:5 (30.), rund 4 Minuten später sorgte ein Davoser Puckverlust in der eigenen Zone zum 2. EVZ-Tor. Die Coach’s Challenge des HCD wegen Goalie-Behinderung blieb erfolglos. Eine knifflige Szene, die Refs liessen das Tor aber zählen.

So war es also plötzlich «nur» noch ein 3-Tore-Rückstand für die Zuger Gäste. Was sich der HCD gar nicht gefallen liess. Per Shorthander und nach eiskaltem Konter sorgte erst Simon Ryfors (34.) und später Zadina endgültig für die Entscheidung. Und den 3. Davoser Sieg im 3. Spiel dieses Viertelfinal-Duells.

So geht's weiter

Damit hat der HCD gleich 4 Halbfinal-Pucks. Die erste Chance zum Einzug unter die letzten Vier bietet sich den Bündnern am Donnerstag beim Gastspiel in Zug.

Resultate