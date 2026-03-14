Legende: Kämpfen weiter um ein Playoff-Ticket Die Berner um Leaderfigur Tristan Scherwey (Mitte). Freshfocus/Claudio De Capitani

Der SC Bern feiert im Play-In-Rückspiel der National League einen 4:0-Sieg gegen Biel. Damit gewinnt der SCB mit dem Gesamtskore von 7:4 – für Biel ist die Saison zu Ende.

Marco Müller brilliert mit einem Doppelpack, Adam Reideborn wehrt alle 21 Torschüsse ab.

Im anderen Play-In-Duell setzt sich Zug gegen Rapperswil-Jona durch. Damit kämpfen die Lakers und der SCB um das letzte Playoff-Ticket.

Nach der 3:4-Hinspiel-Niederlage in Biel hat der SC Bern das Rückspiel vor eigenem Anhang verdient mit 4:0 für sich entschieden – und damit die Chance auf die Playoffs gewahrt. Während sich das von Christian Dubé trainierte Biel in die Ferien verabschiedet, bekommt es der SCB in der 2. Play-In-Runde mit den Rapperswil-Jona Lakers zu tun. Am Montag spielt Bern zuhause, am Mittwoch geht es an den Obersee.

2 Mal Müller auf Pass von Scherwey

Den Bernern war die Wende gegen Biel im 2. Drittel gelungen. Nach einem torlosen Startabschnitt erzielten Marco Müller (23./bei angezeigter Strafe) und Hardy Häman Aktell (36.) die Goals zum 2:0. 20 Sekunden vor der 2. Pause erzielte Marco Lehmann das vermeintliche 3:0. Weil der Puck in den umstrittenen Sequenzen im Fanghandschuh von Biels Goalie Harri Säteri nicht zu sehen war, blieb den Referees trotz aller Indizien keine andere Möglichkeit, als auf «Kein Tor» zu entscheiden.

Das hielt Biel zumindest bis zur 50. Minute im Spiel. Mit einem Goal in dieser Phase der Partie hätten sich die Seeländer in der Blitzserie wieder auf gleiche Höhe bringen können. Müller zerstörte mit seinem 2. Treffer zum 3:0 indes diese Bieler Hoffnungen – und entpuppte sich mit seinem Doppelpack als Matchwinner. Beide Goals hatte Tristan Scherwey mustergültig aufgelegt. Victor Ejdsell machte mit seinem 4:0 ins leere Tor zweieinhalb Minuten vor Schluss den Deckel endgültig drauf.

Offensivschwaches Biel

Die Bieler müssen sich am Ende vorwerfen lassen, in der Offensive über die gesamte Spieldauer zu wenig zustande gebracht zu haben. Lediglich 21, mehrheitlich ungefährliche, Schüsse brachten sie auf den Kasten von Adam Reideborn. Zum Verhängnis wurden dem EHCB auch die zwei aus Bieler Sicht unnötigen Gegentore in den letzten knapp 6 Minuten im Hinspiel.

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