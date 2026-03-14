Legende: Des einen Freud, des anderen Leid Die Lakers hadern, während die Zuger jubeln. Keystone/Christian Merz

Zug sichert sich in der National League als siebtes Team das Playoff-Ticket.

Dem EVZ reicht im Play-in-Rückspiel in Rapperswil-Jona eine 1:2-Niederlage, um sich mit dem Gesamtskore von 6:4 durchzusetzen.

Bern schaltet in den Play-Ins Biel aus und duelliert sich damit mit den Lakers um den letzten Playoff-Platz.

Lange hatten die Zuger in Rapperswil-Jona alles unter Kontrolle, ehe in den Schlussminuten doch noch einmal ein Fünkchen Spannung aufkam. Letztlich musste sich der EVZ vor allem auch bei Leonardo Genoni bedanken, dass das grosse Zittern ausblieb. Der Zuger Schlussmann wurde nach dem 2:1 für die Lakers von Tanner Fritz in der 54. Minute mit reichlich Schüssen eingedeckt, liess sich aber nicht mehr bezwingen.

Lakers schalten zu spät in Alles-oder-Nichts-Modus

Vor der durchaus attraktiven Schlussphase war die Partie über weite Strecken vor sich hingeplätschert. Der EVZ, welcher das Play-In-Hinspiel am Donnerstag vor eigenem Anhang mit 5:2 gewonnen hatte, nahm den Lakers im Rückspiel schon früh den Wind aus den Segeln. Colin Lindemann stand in der 7. Minute im Slot goldrichtig, um einen Abpraller bei Melvin Nyffeler zum 1:0 für die Zuger zu verwerten.

In der Folge legte Zug den Fokus klar auf das Verteidigen und ging keine unnötigen Risiken ein. Rapperswil-Jona auf der anderen Seite fand keine Mittel, um die Zentralschweizer dauerhaft unter Druck zu setzen. So dauerte es bis in die 39. Minute, ehe Nicklas Jensen aus dem Nichts mit einem Ablenker auf 1:1 stellte.

Auch in den ersten zehn Minuten des 3. Drittels fehlte es den Lakers an der letzten Konsequenz, um den EVZ, der seinerseits nicht zu brillieren brauchte, in Bedrängnis zu bringen. Erst mit dem Tor zum 2:1 ging ein Ruck durch die Rapperswil-Joner, die anschliessend alles in die Waagschale warfen. Doch einerseits war es zu spät, andererseits wog die Hypothek aus dem Hinspiel zu schwer.

Zug ist durch – zweite Chance für «Rappi»

Und so löste Zug über den Umweg Play-In doch noch das Playoff-Ticket. Auf wen der EVZ im Viertelfinal trifft, hängt von der zweiten Play-In-Runde ab, welche der SCB und die Lakers bestreiten werden. Das Hinspiel steigt am Montag in Bern, ehe die Entscheidung um das letzte Playoff-Ticket am Mittwoch in Rapperswil-Jona fällt.

Setzen sich die Lakers durch, würde im Playoff-Viertelfinal Freiburg warten. In diesem Fall käme es zum Duell Davos – Zug. Löst hingegen Bern das letzte Playoff-Ticket, käme es zu den Viertelfinal-Duellen Davos – Bern und Freiburg – Zug.

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