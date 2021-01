1:7 – Bern kassiert in Lausanne höchste Saisonniederlage

5. siegloses Spiel in Serie

Der SC Bern verliert auswärts bei Lausanne mit 1:7.

Für die Berner ist es die 5. Niederlage in Serie.

Hier geht's zum Round-up vom Samstagabend und hier zum Spielbericht Langnau - ZSC.

Neues Jahr, neues Glück? Nicht so beim SC Bern. Die «Mutzen» gingen auch in ihrem ersten Spiel im 2021 als Verlierer vom Eis. Beim 1:7 in Lausanne kassierte der SCB gar die höchste Niederlage der laufenden Saison. Höher hatten die Berner vor knapp 4 Jahren beim 1:8 gegen Kloten verloren.

Schon früh erlitten die Berner Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis einen ersten Dämpfer. In der 3. Minute erzielte Lausanne innert 14 Sekunden einen Doppelschlag durch das Verteidiger-Paar Fabian Heldner/Lukas Frick.

Ex-Berner Conacher trifft doppelt

Auch der Torhüterwechsel nach der ersten Drittelspause beim Stand von 1:3 brachte keine Besserung aus Berner Sicht. Die Ungeschlagenheit des eingewechselten Philip Wüthrich hielt rund 8 Minuten, ehe Ronalds Kenins für das 4:1 sorgte. Für Kenins war es der erste Treffer nach 16 torlosen Spielen.

Für die weiteren Treffer sorgten Doppeltorschütze Cory Conacher (33./44.) und Lausanne-Topskorer Denis Malgin (46.).