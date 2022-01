Erstmals seit dem 4. Dezember vergangenen Jahres kommt es am Dienstag in der National League wieder einmal zu einer Vollrunde. Wir blicken auf die Affichen.

Legende: Läuft er schon wieder für Zug auf? Grégory Hofmann könnte zu seinem 1. Einsatz nach der Rückkehr aus der NHL kommen. Freshfocus

Am 4. Dezember vergangenen Jahres war es letztmals der Fall, dass 6 National-League-Spiele an einem Abend über die Bühne gingen. Knapp anderthalb Monate später und nach diversen coronabedingten Verschiebungen ist es nun wieder soweit: Volles Programm in der höchsten Schweizer Spielklasse. Wir blicken auf die Affichen:

Freiburg - Bern: Kaltstart gegen Tiefflieger SCB

Obwohl Freiburg als einziges Team in diesem Jahr erst eine Partie absolviert hat, grüssen die «Drachen» noch immer von der Tabellenspitze. Für die Saanestädter ist es der erste Ernstkampf nach 15 Tagen Zwangspause. Bern hingegen ist schon wieder voll im Spiel-Rhythmus. Dafür dürfte es ums Selbstvertrauen nicht zum besten bestellt sein, verloren die «Mutzen» ihre letzten 5 Spiele allesamt. Auch gingen alle 3 bisherigen Zähringer Derbys in dieser Saison an Gottéron.

07:08 Video Archiv: Freiburg setzt sich im letzten Zähringer Derby knapp durch Aus Sport-Clip vom 03.12.2021. abspielen

Zug - Biel: Hofmanns Comeback beim Meister?

In Zug kommt es zu einem Duell zweier Teams, die 2022 noch ungeschlagen sind. Beide haben jeweils ihre 3 Spiele gewonnen. Die Seeländer sind mit 5 Erfolgen in Serie aktuell gar das formstärkste Team der Liga. Besonders Mike Künzle läuft es wie geschmiert, ihm gelangen in den letzten 5 Spielen 7 Treffer. Bei den Zentralschweizern sind alle Augen auf Rückkehrer Grégory Hofmann gerichtet. Der Nationalspieler dürfte erstmals wieder im Line-up der Zuger stehen. Man darf gespannt sein, wie schnell sich der Angreifer wieder auf dem grösseren Eisfeld und in heimischer Umgebung zurechtfindet.

ZSC Lions - Davos: Tore sind gefragt

Nach 7 Siegen in Serie hatten die ZSC Lions am Sonntag das Eis erstmals wieder als Verlierer verlassen müssen. Beim 0:1 gegen Zug waren die Zürcher erstmals seit dem 2. Oktober vergangenen Jahres ohne Tor geblieben (0:1 gegen Bern). Dabei stellen die «Löwen» mit 125 erzielten Toren die beste Offensive der Liga. Davos tat sich zuletzt ebenfalls schwer mit Toreschiessen und blieb im neuen Jahr sowohl in Genf (0:4) als auch am Sonntag zuhause gegen die Lakers ohne Treffer.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Spiel-Zusammenfassungen vom Dienstag inkl. Analysen und Interviews gibt es um 22:35 Uhr auf SRF zwei in unserer Sendung «Eishockey–Highlights». Experte: Marc Reichert; Moderation: Annette Fetscherin.

SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers: Die Revanche

Die SCL Tigers erhalten die Gelegenheit, gleich einen Tag später die 3:5-Scharte, die sie am Montag in Rapperswil erlitten haben, vor heimischem Publikum auszuwetzen. Dabei hatte es für die Emmentaler lange gut ausgesehen, ehe die Lakers die Partie in den Schlussminuten noch drehten. Für den neuen Trainer Yves Sarault ist es die Heimpremiere. Kann er die Talfahrt nach 8 Niederlagen in Folge stoppen?

05:05 Video Tigers unterliegen Lakers bei Saraults Premiere Aus Sport-Clip vom 17.01.2022. abspielen

Genf-Servette - Lausanne: Alleskönner Gernat im Fokus

Die einzige Niederlage im 2022 bezog Genf ausgerechnet gegen Lausanne. Nun bietet sich den Genfern die Gelegenheit zur Revanche. Aufpassen müssen die Calvinstädter auf Lausannes Verteidiger Martin Gernat. Der Slowake befand sich zuletzt in beneidenswerter Form und sammelte in den letzten 3 Spielen 5 Skorerpunkte (2 Tore). Auch gegen Bern glänzte er mit einem Tor und einer Vorlage und sprang zwischenzeitlich gar noch als Torhüter ein. Für die Waadtländer wird es das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr sein.

00:49 Video Verteidiger Gernat glänzt als Torhüter und Goalgetter Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen

Ajoie - Lugano: Eine Pleite als Omen

Es war das zweite Saisonspiel von Ajoie und erstmals erhielt der Aufsteiger einen Vorgeschmack darauf, wie schwierig die Saison im Oberhaus werden könnte. Gleich mit 2:7 gingen die Jurassier zuhause gegen Lugano unter, nachdem sie sich im ersten Saisonspiel gegen Biel wacker gewehrt und nur knapp verloren hatten (1:3). In bislang 35 Spielen resultierten lediglich 6 Siege für Ajoie, das abgeschlagen am Tabellenende liegt. Ob es ausgerechnet gegen die ebenfalls kriselnden Luganesi gelingt, die Talfahrt nach 12 Niederlagen in Serie zu stoppen?

03:27 Video Archiv: Luganos Kantersieg in Ajoie zu Saisonbeginn Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen