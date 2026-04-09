Neben Davyd Barandun, dem Siegtorschützen vom Mittwoch, überzeugt beim HCD auch Kumpel Yannick Frehner in den Playoffs.

Legende: Bester Schweizer HCD-Skorer in den Playoffs Yannick Frehner. Keystone/Claudio Thoma

Vor einem Jahr war die Gefühlswelt bei Davyd Barandun und Yannick Frehner noch eine ganz andere als jetzt. Frehner verletzte sich im letzten Qualifikationsspiel der National League an der Schulter und war die gesamten Playoffs zum Zuschauen verdammt.

Barandun fiel im 3. Viertelfinal-Spiel gegen Zug aus und musste unters Messer. Ohne die beiden WG-Kumpels schied Davos im Halbfinal gegen die ZSC Lions (2:4) aus.

Der vergessene Torjubel

Bei der Neuauflage reitet das Duo auf einer persönlichen Erfolgswelle. Barandun erzielte am Mittwoch beim 1:0-Heimsieg im 3. Halbfinal-Spiel gegen die ZSC Lions seinen ersten Treffer in den Playoffs (im 39. Spiel) und brachte sein Team in der Serie mit 2:1 wieder in Führung.

Davor hatte er mit Frehner noch über einen allfälligen Torjubel geredet. Doch als der Puck im Tor war, hatte er ein Blackout, vergass kurzzeitig, was sie abgemacht hatten. Als er dann zur Bank fuhr und Frehner sah, fiel es ihm wieder ein. Er zeigte mit der linken Hand mehrmals nach unten. «Wir mussten beide lachen», so Barandun.

Starke Statistiken

Auch sonst überzeugt der Verteidiger in dieser Saison. Die Qualifikation schloss er mit einer Plus-29-Bilanz ab, nur Teamkollege Matej Stransky (+34) war in dieser Statistik noch besser. Die Erfahrung spiele eine Rolle, sagt der 26-Jährige, der in der Ukraine geboren ist und mit vier Jahren mit seiner Familie in die Schweiz ins Oberengadin kam. «Ich konnte in den letzten Jahren sehr vieles mitnehmen.»

Stürmer Frehner ist mit drei Toren und zwei Assists der beste Schweizer Skorer beim HCD in den laufenden Playoffs. Seine Beharrlichkeit zahlt sich nach schwierigen Jahren mit vielen Verletzungen endlich aus.

Frehner bleibt, Barandun geht

Frehner und Barandun spielen beide schon seit der Jugend für den HCD, beide debütierten in der Saison 2017/18 in der National League. Bald schon trennen sich aber die Wege: Denn während Frehner den Vertrag mit den Bündnern kurz vor den Playoffs um fünf Jahre bis 2031 verlängert hat, wechselt Barandun zum SC Bern.

Umso schöner wäre es für die beiden Freunde, wenn sie gemeinsam den ersten Meistertitel feiern könnten.

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