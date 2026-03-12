Wir haben die wichtigsten Fakten zur Play-In-Serie zwischen dem SC Bern und dem EHC Biel zusammengestellt. Am Donnerstag steigt das Hinspiel.

Legende: Kann den Puck nicht kontrollieren Berns Waltteri Merelä stürmt auf Biel-Goalie Harri Säteri zu. Freshfocus/Claudio de Capitani

Ausgangslage

Die Berner (9.) haben die Qualifikation – knapp mit 1 Punkt Reserve – vor den Bielern (10.) abgeschlossen. Der Sieger dieses Duells mit Hin- und Rückspiel qualifiziert sich für die 2. Play-In-Phase. Er trifft dann nächste Woche (Montag und Mittwoch) auf den Verlierer der anderen Play-In-Affiche Rapperswil-Jona (7.) vs. Zug (8.). Dagegen ist für denjenigen, der in der Play-In-Serie SCB vs. EHCB den Kürzeren zieht, die Saison beendet.

Daten der beiden Partien im Play-In-Duell Bern vs. Biel

Hinspiel: Donnerstag, 12. März in Biel (20:00 Uhr)

Rückspiel: Samstag, 14. März in Bern (20:00 Uhr)

Modus Box aufklappen Box zuklappen Im Hinspiel sind Unentschieden möglich. Nicht aber nach der Reprise. Es zählt das Gesamtskore nach 120 Minuten. Ist das Skore nach Hin- und Rückspiel noch immer ausgeglichen, folgt eine Endless Overtime. Es wird so lange Fünf-gegen-Fünf gespielt, bis eine Mannschaft ein Tor erzielt.

Bern

Der stolze Berner Stadtklub hat in den letzten 12 Saisons nur einmal (2021/22) die Playoffs verpasst (2019/20 fanden diese wegen Corona nicht statt) – und geht als leichter Favorit in das Duell. Allerdings gehört auch zur Wahrheit: Über die Viertelfinals ist der SCB seit 2019 (Meister) nicht mehr hinausgekommen.

Für die Stadtberner Favoritenrolle gegen Biel spricht auch die Saisonduell-Bilanz (3:1). Aktuell ist Bern aber etwas auf Formsuche: Nur gerade eine der letzten sechs Partien konnte gewonnen werden.

Speziell in der Effizienz hat das Team von Trainer Heinz Ehlers viel Luft nach oben. Mit 1573 Schüssen aufs Tor hat Bern zwar innerhalb der National League den zweitbesten Wert hinter Genf, verwertet wurden aber nur 7,18 Prozent – in dieser Statistik sind die Berner abgeschlagen Letzter.

Fallen aber die Tore, sind häufig die Ausländer der Grund: Mit Victor Ejdsell (13 Tore/16 Assists), Waltteri Merelä (12/14), Emil Bemström (12/8) und Hardy Häman Aktell (7/14) besitzen 4 der 5 besten SCB-Torschützen keine Schweizer Lizenz. Auf Platz 4 rangiert Benjamin Baumgartner (10/5).

Biel

Die Bieler haben es am Montag verpasst, mit einem Erfolg gegen Quali-Sieger Davos den SCB auf den letzten Drücker noch zu überholen. Trotzdem sind die Seeländer im Aufwind und konnten in den letzten 11 Spielen 7 Mal punkten.

Letztmals traf der EHCB in der Saison 2022/23 in einer K.o.-Runde (Playoff-Viertelfinal) auf die Stadtberner. Damals setzten sich die Bieler souverän mit 4:2 durch. Beim entscheidenden 4:3-Sieg im 6. Spiel traf Mike Künzle (heute EVZ) 1,5 Sekunden vor Ende ins Glück.

In der finalen Phase der National League werden die Leistungen der Goalies bekanntlich noch wichtiger. Die Bieler Nummer 1 Harri Säteri – seines Zeichens finnischer Weltmeister und Olympiasieger – muss sich mit einer Fangquote von 89,65 Prozent (zweitschlechtester Wert der Liga) noch steigern. Berns Adam Reideborn steht bei 91,86 Prozent (Platz 6).

Bully-Könige waren in der Regular Season weder die Bieler noch die Berner, erstere hatten aber mit 48,34 Prozent gewonnener Duelle (Liga-Platz 12) leicht die Nase vorn gegenüber Schlusslicht Bern (47,10 Prozent).

Die bisherigen Saison-Duelle

3:1 Siege bzw. 8:4 Punkte für den SCB

31.10.2025: Biel - Bern 5:6 n.P.

5:6 n.P. 03.12.2025: Bern - Biel 6:2

- Biel 6:2 10.01.2026: Biel - Bern 1:2

1:2 28.02.2026: Bern - Biel 2:3

National League