Julien Sprunger befindet sich in seiner 24. Profisaison und auf seiner Abschiedstournee. Die Rücktritts-Ankündigung war für ihn eine Befreiung.

2 Spiele, 2 Tore, 3 Skorerpunkte: Seit Julien Sprunger seinen Rücktritt auf Ende Saison angekündigt hat, läuft es ihm wie am Schnürchen. Das verleitet die 39-jährige Gottéron-Legende zur nicht ganz ernst gemeinten Aussage: «Vielleicht hätte ich meinen Rücktritt etwas früher ankündigen müssen.»

Seine Ankündigung am Montag habe befreiend gewirkt, so Sprunger. «Ich versuche, jeden Moment zu geniessen, jedes Training, jedes Spiel. Das funktioniert bislang gut, unsere Linie funktioniert gut.» Während zwei bis drei Monaten trug er den Entscheid mit sich herum, bevor es offiziell wurde. «Das war nicht ganz einfach und emotional.»

Er habe in dieser Woche sehr viel Nachrichten erhalten – auch von ehemaligen und aktuellen Spielern. «Das hat mir enorm viel Energie gegeben.» Es sei schön, den Respekt der anderen Profis zu spüren.

24 Saisons, 1 Klub

Diesen Respekt hat sich Sprunger in seiner Karriere redlich verdient. Über 1100 Partien hat der Stürmer bestritten und über 800 Skorerpunkte gesammelt. Und das alles für ein und denselben Klub: Fribourg-Gottéron. Sprunger bestreitet seine 24. (!) Saison für die Drachenstädter. Viele seiner Gegenspieler waren bei seinem NLA-Debüt im Oktober 2003 noch nicht geboren. Eine solche Vereinstreue ist im Schweizer Eishockey einmalig.

Sprunger befindet sich auf seiner Abschiedstournee. «Gut möglich, dass es mein letztes Spiel in Ambri war. Das war in Biel und Ajoie gleich. Ich versuche, es zu geniessen.»

Gibt es ein kitschiges Happy-End?

In einem kitschigen Hollywood-Film würde Sprunger seine Karriere im Frühling mit dem Meistertitel abschliessen. Es wäre nicht nur für ihn eine Premiere, sondern auch für seinen Herzensverein. «Ich bin seit 24 Jahren dabei, aber das grosse Ding haben wir noch nie gewonnen. Wir sind auf einem guten Weg, aber es wird hart», sagt Sprunger.

Und sollte es auch diese Saison nicht klappen, so ist sich Sprunger sicher, dass Gottéron dereinst den Meisterpokal in die Höhe stemmen wird. Dann einfach mit ihm als grösstem Fan.

