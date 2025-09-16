Legende: Jubel auf der einen, lange Gesichter auf der anderen Seite Unterschiedlicher könnte die Gefühlslage bei den Protagonisten von Lausanne und Genf-Servette kaum sein. Frsshfocus/Estelle Vagne

Lausanne deklassiert Genf-Servette im Léman-Derby der National League zuhause gleich mit 11:0.

Es ist der höchste Sieg in der Klubgeschichte der Waadtländer.

Nach der Auftaktniederlage in Davos hat Lausanne in der neuen Saison inzwischen endgültig den Tritt gefunden. Im Léman-Derby gegen Genf-Servette feierte der Vize-Meister den 3. Sieg de suite – und was für einer!

6:0 im Mitteldrittel

Das Genfer Unheil im ersten Duell der Saison nahm in der 8. Minute seinen Lauf, als Théo Rochette Gäste-Keeper Stéphane Charlin bezwang und den Torreigen eröffnete. Im Anschluss schossen sich die Gäste mit einer doppelten Unterzahl ins eigene Bein. Die Lausanner sagten «merci» und erhöhten noch vor der ersten Pausensirene durch Erik Brännström auf 2:0.

Im Mitteldrittel wurden desolate Genfer von entfesselten Lausannern dann komplett auseinandergenommen. Nach 24 Minuten und Treffern durch Drake Caggiula, Benjamin Bougro und Austin Czarnik hiess es bereits 5:0 für den Vize-Meister. Genf-Coach Yoric Treille reagierte und ersetzte Charlin im Tor durch Robert Mayer. Am Spielverlauf änderte sich aber rein gar nichts. Noch vor der zweiten Pause schenkten Rochette (30.), Damien Riat (36.) und Caggiula (39.) den «Grenat» drei weitere Gegentreffer ein – 8:0 nach 40 Minuten.

«Stängeli» und Shutout

Genug hatte Lausanne damit aber noch nicht. Im Schlussabschnitt machten Brännström (44.) und Cédric Fiedler (45.) das «Stängeli» perfekt, Rochette komplettierte mit dem 11:0-Schlusspunkt noch seinen persönlichen Hattrick (51.). Und hinten hielt Rückkehrer Connor Hughes dicht, parierte alle 26 Abschlüsse auf seinen Kasten und feierte den ersten Shutout der noch jungen Saison.

Das 11:0 ist gleichbedeutend mit dem höchsten Sieg in der Klubgeschichte des Lausanne HC. Das bisher deutlichste Resultat zugunsten der Waadtländer war ein 8:1 gegen Davos im Oktober 2016 gewesen. Zuletzt 10 Treffer für ein Team in einem National-League-Spiel gab es im Januar 2022, als Zug Ajoie mit 11:0 deklassierte. Und Genf? Die letzte zweistellige Niederlage datiert aus dem Oktober 2021. Damals unterlagen die Servettiens Ambri mit 4:10.

