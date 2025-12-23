Der HC Davos verliert in der letzten National-League-Runde des Jahres mit 2:3 nach Penaltyschiessen in Zug.

Auch Fribourg-Gottéron, das 2. Schweizer Team am Spengler Cup in der Altjahrswoche, geht als Verlierer vom Eis (3:4 in Kloten).

Es ist das Ende von Serien: Davos unterliegt Zug erstmals nach 6 Siegen in Folge, Gottéron verliert nach zuletzt 5 Erfolgen de suite.

Zug – Davos 3:2 n.P.

Der EV Zug hat den «Davos-Fluch» besiegt: Nach zuletzt 6 Niederlagen feierten die Zentralschweizer gegen die Bündner wieder einmal einen Sieg. Colin Lindemann brachte das Heimteam mit seinem 1. Saisontreffer in Führung (10. Minute). Doch nur gut 3 Minuten später sorgte Michael Fora, einer der Aktivposten bei den Gästen, für den Ausgleich.

Kurz nach Beginn des Mittelabschnitts hätte Fora beinahe den Doppelpack geschnürt. Doch sein Abschluss landete am Pfosten. Nach 34 Minuten schlug es dann auf der Gegenseite ein: Jan Kovar sorgte in der 1. Überzahlsituation des Spiels für die 2:1-Führung. In einem ausgeglichenen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten war es Brendan Lemieux, der Davos gut 8 Minuten vor der Sirene mit einem Ablenker in die Verlängerung brachte.

Wobei die Partie durchaus auch früher hätte entschieden werden können: Ein Lattenknaller von Dominik Kubalik wurde nach Videoüberprüfung nicht als Treffer gewertet, kurz vor Schluss verhinderte Leonardo Genoni mit einer Glanzparade den «Lucky Punch» durch Klas Dahlbeck. Im Penaltyschiessen trafen Grégory Hofmann und Kovar für den EVZ, während beim HCD nur Adam Tambellini erfolgreich war. Zug kam somit auch im 5. Heimspiel in Folge zu einem Sieg.

Kloten – Fribourg-Gottéron 4:3

Eigentlich startete Freiburg schwungvoll in die Partie, doch die «Drachen» wurden von den Klotenern im 1. Drittel mehrmals eiskalt geduscht. Leandro Profico schoss das Heimteam in der 7. Minute in Führung. Nach einem kapitalen Fehler von Yannick Rathgeb konnte Keanu Derungs in Unterzahl erhöhen (10.). Nach 12 Minuten und Nolan Diems Treffer stand es bereits 3:0.

Rathgeb war es zwar, der in der 24. Minute verkürzen konnte, doch der 30-Jährige stand mit seinem erneuten Puckverlust in der Vorwärtsbewegung am Ursprung des 4:1 für Kloten durch Dario Meyer (42.). Henrik Borgström (49.) und Jacob de la Rose (60.) konnten nur noch Resultatkosmetik betreiben.

Für Gottéron enden damit 2 Serien: Die Saanestädter feierten zuletzt 5 Siege in Folge, in der Fremde gewannen sie 4 Mal in Serie. Und nun folgt nur eine kurze Pause: Für den Titelverteidiger geht es bereits am 26. Dezember mit dem Eröffnungsspiel am Spengler Cup gegen Sparta Prag weiter.

