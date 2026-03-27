Der EVZ setzt im Playoff-Viertelfinal gegen Davos ein kräftiges Lebenszeichen. Schafft er zum dritten Mal die Wende nach einem 0:3-Rückstand?

Legende: Laufen erstmals als Sieger zu den Fans Die Zuger nach dem 5:2 im 4. Viertelfinalspiel gegen Davos. Keystone/Urs Flüeler

Die vielgescholtene Zuger Mannschaft lebt. Der EVZ reagierte auf den desaströsen Auftritt zwei Tage zuvor in Davos (3:7) und das drohende Ausscheiden mit dem wahrscheinlich besten Drittel in dieser Saison (3:0). Am Ende siegten die Zuger 5:2.

«Es half natürlich, dass wir nach 33 Sekunden ein Tor machten», sagt Routinier Raphael Diaz im Gespräch mit Keystone-SDA. «Das gab Selbstvertrauen, und dann powerten wir weiter.»

Davos, das Topteam

In der Serie verkürzte der Quali-Achte auf 1:3. Über alle vier Partien gesehen wäre ein 2:2 wohl das gerechtere Resultat. Doch hat Davos in der Qualifikation nicht umsonst mit 117 Punkten beinahe den Rekord der Zuger aus der Meistersaison 2020/21 (119) gebrochen.

Die Selbstverständlichkeit in der Mannschaft ist gross, weshalb die Bündner immer wieder auch in Partien, in denen sie spielerisch schlechter waren, einen Weg zum Sieg fanden – eine Qualität, die Topteams auszeichnet.

Nun wie gegen die Lakers und die Lions?

Nichtsdestotrotz haben die Zuger nun Lunte gerochen. Hoffnungen ziehen die Zentralschweizer auch aus der Vergangenheit. Bislang konnte in den NLA-Playoffs fünfmal ein 0:3 gedreht werden, zweimal gelang dies dem EVZ – 2007 im Viertelfinal gegen die Rapperswil-Jona Lakers und 2022 im Final gegen die ZSC Lions.

«Dass wir das in der Vergangenheit zweimal geschafft haben, ist sicher etwas Positives», sagt Diaz, der 2007 die Wende miterlebt hat. «Wir werden bis am Schluss mit Herzblut dabei sein und auch in Davos versuchen, wieder Vollgas zu geben.»

Statistiken sprechen für Davos

Auch der HCD kam zweimal nach einem 0:3-Rückstand weiter – 2008 gegen Zug. Der Rekordmeister weiss also ebenfalls, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann.

Zudem hat Davos in der Regular Season nie mehr als zwei Spiele in Serie verloren, während die Zuger nie mehr als zwei Partien in Folge gewonnen haben. Die Heimstärke spricht ebenfalls für die Bündner, die 25 der 28 Begegnungen vor heimischem Publikum in dieser Saison zu ihren Gunsten entschieden haben. Gegen Zug gewannen sie die letzten sechs Heimspiele mit einem Torverhältnis von 30:11.

Weiter geht die Serie am Samstag.

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