 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Nach DiDomenico-Aussortierung Ambri setzt Zeichen und verlängert bis 2029 mit Tapola

Ambri-Piotta setzt ein Zeichen für die Zukunft und hält langfristig am finnischen Headcoach Jussi Tapola fest.

04.03.2026, 16:41

Teilen
Jussi Tapola.
Legende: Darf langfristig in der Leventina wirken Jussi Tapola. Freshfocus/Michela Locatelli

Einen Tag nach der Trennung von Chris DiDomenico gab Ambri bekannt, an der Bande langfristig auf den Ende Januar verpflichteten Jussi Tapola zu setzen.

Der 51-Jährige, der mit Tappara Tampere viermal finnischer Meister wurde und 2023 in der Champions Hockey League triumphierte, passe perfekt zum sportlichen Projekt. «Ziel ist es, wieder eine attraktive Adresse für junge Talente zu werden und erneut als Ausbildungsklub aufzutreten – mit kontinuierlich wachsenden sportlichen Ambitionen», heisst es in der Mitteilung der Leventiner.

Ambri belegt aktuell den vorletzten Platz und dürfte die Playouts gegen den Tabellenletzten Ajoie bestreiten müssen.

Neuer Stürmer ab nächster Saison

Für die freigewordene Ausländer-Position engagierte Ambri-Piotta ab der kommenden Saison mit Petr Kodytek einen erfahrenen Stürmer, der die letzten drei Jahre in Finnland spielte. Dem 27-Jährigen gelangen für Ilves Tampere und HIFK in 165 Partien 104 Skorerpunkte.

Für die tschechische Nationalmannschaft bestritt Kodytek bislang 57 Länderspiele (20 Skorerpunkte).

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)