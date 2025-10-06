Legende: Neuer Trainer beim SC Bern Heinz Ehlers. KEYSTONE/Marcel Bieri

Heinz Ehlers beerbt Jussi Tapola beim SC Bern als Trainer.

Der 59-Jährige leitet die Geschicke an der Bande bis Ende Saison.

Zuletzt war Ehlers als Assistenztrainer beim EHC Basel engagiert.

Der SC Bern ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Nach der Entlassung von Jussi Tapola am vergangenen Mittwoch ist jetzt klar, wer das Zepter in der Bundesstadt übernimmt: Heinz Ehlers.

Viel Erfahrung in der Schweiz

Der 59-jährige Däne, der einen Vertrag bis Ende Saison unterzeichnete, kennt das Schweizer Eishockey bestens. Sein Debüt an der Bande gab er 2007 beim EHC Biel (2007 bis 2009). Nach vier Jahren beim SC Langenthal (2009 bis 2013) übernahm er in der National League bis 2016 bei Lausanne, danach war er von Oktober 2016 bis April 2020 bei den SCL Tigers der Tonangeber.

Nach drei Jahren Pause heuerte er in der Swiss League an, wo er den EHC Visp in der vergangenen Spielzeit zum Meistertitel führte. Seit April 2025 amtet er als Assistent von Eric Himelfarb beim EHC Basel.

Nun soll er also den SCB wieder auf Vordermann bringen. Die Berner haben einen enttäuschenden Saisonstart hinter sich: 11 Punkte aus 11 Spiele und nur Platz 12 in der Tabelle sprechen Bände.

National League