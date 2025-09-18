Genf-Servette zeigt auf die 0:11-Klatsche gegen Lausanne eine Reaktion und feiert einen 3:2-Heimsieg über Fribourg-Gottéron.

Legende: Mit der Wut im Bauch zum Sieg Genf ringt Freiburg nieder. Freshfocus/Laurent Daspres

2 Tage nach der historischen 0:11-Klatsche im Léman-Derby gegen Lausanne hat Genf-Servette eine Reaktion gezeigt. Die Genfer feierten in der 5. Runde der National League einen 3:2-Erfolg im heimischen Stadion gegen Fribourg-Gottéron – obwohl die Partie für das Heimteam abermals schlecht begonnen hatte. Christoph Bertschy bezwang Robert Mayer, der gegenüber Stéphane Charlin den Vorzug erhalten hatte, in der 16. Minute in Überzahl.

Doch anders als in Lausanne, wo Genf im Mitteldrittel 6 Gegentreffer kassierte, fing sich das Heimteam dieses Mal. Neuzugang und Ex-NHL-Star Jan Rutta (417 Partien) sorgte mit seinem 1. Treffer für seinen neuen Klub für den Ausgleich (22.). Danach stand Gottéron dem Führungstreffer zwar näher, konnte aber nicht reüssieren.

Rathgeb-Ausgleich zurecht aberkannt

Im ausgeglichenen Schlussdrittel war es Simon Le Coultre, der Genf auf die Siegerstrasse brachte (51.). 1:41 Minuten später traf Yannick Rathgeb zum vermeintlichen Ausgleich – doch nach einer Coach’s Challenge nahmen die Schiedsrichter den Treffer wegen eines Abseits zurecht zurück.

56 Sekunden später schlug es dagegen auf der anderen Seite ein: Vincent Praplan stellte mit seinem 1. Saisontreffer auf 3:1. Freiburg machte die Partie aber noch einmal spannend, als Attilio Biasca nach 12 Sekunden in einer Überzahlsituation verkürzen konnte (56.), der Ausgleich gelang den Gästen aber trotz Druckphase nicht mehr.

Genf rückt vor

Mit dem 3. Sieg im 5. Spiel rückt Genf vorübergehend auf den 2. Tabellenrang vor, Gottéron rutscht auf Rang 8 ab. Beide Teams stehen am Samstag wieder im Einsatz. Dann muss Genf zu Meister ZSC Lions, Freiburg empfängt zuhause die formstarken SCL Tigers.

Resultate