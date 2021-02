Aus 2:6 mach 7:2: Lugano deklassiert Genf – ZSC siegt in Biel

National League am Freitag

Lugano gelingt gegen Genf eine eindrückliche Revanche.

Die ZSC Lions gewinnen ein wildes Spiel in Biel in der Overtime.

Ullström glänzt beim Davoser Sieg über Freiburg.

Hier geht's zum Matchbericht SC Bern – EV Zug.

Lugano – Genf 7:2

24 Stunden nach dem 2:6 gegen Genf hat der HC Lugano gegen denselben Gegner zurückgeschlagen. Anders als am Donnerstag ging das Pelletier-Team von Beginn weg konzentriert ans Werk und führte nach gut 6 Minuten 2:0. Mit einem starken Mitteldrittel entschieden die Tessiner die Partie. Boedker und Fazzini trafen für Lugano doppelt. Den Genfern nützte auch ein Goaliewechsel von Manzato (3 Gegentore) zu Descloux (4) nichts. Es war die erste Auswärtsniederlage der «Adler» nach zuletzt 5 Siegen auf fremdem Eis.

Biel – ZSC Lions 4:5 n.V.

Dreifache Wende in Biel: Die Gastgeber gingen durch Hügli und Hofer früh 2:0 in Front. Noch vor der 1. Pause drehten Sigrist und Lasch im Powerplay sowie Baltisberger die Partie für die Zürcher. Durch eine Hischier-Doublette schlug das Pendel wieder auf die Seite der Seeländer, ehe Andrighetto zum Matchwinner wurde: Der Liga-Topskorer rettete die «Löwen» in die Overtime und traf dort im Powerplay.

Ambri – Lakers 5:3

Bis 21 Sekunden vor der 3. Sirene standen die Zeichen in der Valascia auf Verlängerung. Dann erzielte Kneubühler das 4:3 für die Leventiner. Die Lakers, die zwischenzeitlich 3:2 geführt hatten, mussten alles auf eine Karte und einen 6. Feldspieler setzen. Nur 6 Sekunden später traf Kostner zum Endstand. Für die Lakers war es die 12. Niederlage aus den letzten 13 Auswärtsspielen.

Davos – Freiburg 5:2

Ullström schoss den HCD zu einem Sieg über Gottéron. Der Schwede erzielte beim 5:2-Erfolg gleich drei Tore, das erste während einer von Freiburgs Hüter Berra verursachten Strafe. Mit Nussbaumer traf auch der andere Januar-Zuzug aus Biel. Gottérons Verteidiger Furrer verletzte sich 90 Sekunden vor Schluss bei einem Zusammenstoss mit Kienzle. Davos kletterte auf den 4. Tabellenrang, die Reserve auf Platz 7 und das spielfreie Lausanne beträgt allerdings nur 3 Punkte.