Die ZSC Lions gewinnen eine nervenaufreibende Partie zu Hause gegen Lugano mit 5:3.

Auch Zug (5:4 vs. Kloten) und Fribourg-Gottéron (4:2 vs. Ajoie) feiern Heimsiege.

ZSC Lions – Lugano 5:3

Die ZSC Lions haben in der National League den 3. Sieg in Folge eingefahren. Gegen Lugano bejubelten die Zürcher einen hart erkämpften 5:3-Erfolg vor heimischem Anhang. Dabei hatten die «Bianconeri» nach 40 Sekunden mit 1:0 geführt. Danach folgte ein wildes Hin und Her. Zuerst drehte der ZSC das Spiel zum 2:1, ehe die Gäste ihrerseits zum 3:2 vorlegten. Das Schlussdrittel gehörte dann wieder dem Heimteam; Sven Andrighetto mit seinem 2. Treffer glich zum 3:3 aus (54.), kaum war eine heikle Unterzahlphase überstanden. Jan Schwendeler hatte das Tor mit einem Pass über das gesamte Spielfeld vorbereitet. In der 57. Minute schoss Jesper Fröden die «Löwen» zum zweiten Mal in Führung; Denis Malgin machte mit dem Empty Netter den Deckel drauf (60.).

Zug – Kloten 5:4

Nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions Hockey League ist der EV Zug auch in der Meisterschaft auf die Siegerstrasse zurückgekehrt. Im Duell mit Kloten zeigten die Zentralschweizer Nehmerqualitäten. Nach dem 2:4 durch Lukas Klok in der 44. Minute reagierten die Zuger umgehend durch den Anschlusstreffer durch Elia Riva. Das 3:4 verlieh dem Heimteam sichtlich Aufschwung. Dominik Kubalik mit dem 15. Saisontor (52.) und Nando Eggenberger (55.) mit seiner Torpremiere sorgten schliesslich für die Wende.

Freiburg – Ajoie 4:2

Fribourg-Gottéron hat mit Ajoie auch zum 8. Mal in Serie keine Schwierigkeiten gehabt und die Jurassier erneut besiegt. Die «Drachen» setzten sich gegen das Schlusslicht zuhause mit 4:2 durch. Unter die Torschützen reihte sich auch der 39-Jährige Julien Sprunger, der am Montagabend bekanntgegeben hat, dass er seine Karriere nach dieser Saison beendet. Die Freiburger bleiben damit an Leader Davos dran, während sich Ajoie von hinten nicht lösen kann.

