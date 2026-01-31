Legende: Jubel im Retro-Trikot Santtu Kinnunen. Freshfocus/Zamri Loshi

Die SCL Tigers kommen im letzten Spiel vor der Olympia-Pause gegen Ambri-Piotta zu einem 6:3-Heimsieg.

Die ZSC Lions verlieren gegen Zug und kassieren die 3. Heimniederlage in Folge.

Lugano kann nach dem 5:1-Erfolg über Genf die Playoffs in der National League planen.

SCL Tigers – Ambri-Piotta 6:3

Die SCL Tigers liefen zum 80-jährigen Klub-Jubiläum in Retro-Spezialtrikots auf. Und diese schienen den Emmentalern im Kampf um einen Play-In-Platz Glück zu bringen. Nach dem torlosen 1. Drittel brachten André Pettersson in Überzahl und Santtu Kinnunen die Gastgeber innert gut 3 Minuten 2:0 in Front. Doch dann folgte eine Schwächephase der Tigers, Ambri wurde von Minute zu Minute stärker. Tommaso De Luca (32./43.) schoss die Tessiner zurück in die Partie. Danach nahm das Spiel eine erneute Wendung. Mit 3 Treffern innert knapp 5 Minuten – darunter ein Shorthander – stellte Langnau den Sieg sicher. Das Team von Thierry Paterlini, das im Dezember erstmals am Spengler Cup teilnehmen wird, überholte in der Tabelle den SCB und liegt nun auf Rang 9. Für Ambri hingegen wird es eng: Der Rückstand der Leventiner auf Rang 10 beträgt bei 6 verbleibenden Quali-Spielen 12 Verlustpunkte.

Legende: Jubiläum Langnau feiert sich selbst. Keystone/Marcel Bieri

ZSC Lions – EV Zug 2:4

Im 4. Saisonduell zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug fiel die Entscheidung erstmals in der regulären Spielzeit. Nach zuletzt 2 Niederlagen fand der EVZ zum Siegen zurück. Es dauerte allerdings knapp 35 Minuten, ehe die Fans den 1. Treffer zu sehen bekamen. Jan Kovar eröffnete seine persönliche Show. Der Tscheche machte im Schlussdrittel mit dem 3:0 und 4:2 den Hattrick perfekt. Nach dem 3. Zuger Treffer hatte Sven Andrighetto mit einem Doppelpack noch einmal für Spannung gesorgt. Mit den 3 Punkten dürfen sich die Zuger weiterhin leise Hoffnungen auf die direkte Playoff-Qualifikation machen. Diese haben die ZSC Lions trotz der 3. Heimniederlage in Folge praktisch auf sicher.

HC Lugano – Genève-Servette 5:1

Mit Lugano und Genf trafen 2 Teams aufeinander, die zuletzt 3 Niederlagen in 4 Spielen kassiert hatten, um die direkte Playoff-Teilnahme aber kaum mehr bangen müssen. Die Tessiner stellten den Sieg mit einem überragenden Schlussdrittel sicher. Jiri Sekac (43.), Dario Simion mit einem Doppelpack (50./57.) und Mirco Müller mit dem Empty Netter (60.) trafen vom 1:1 zum 5:1. Müller hatte kurz vor Ablauf des 1. Abschnitts schon die 1:0-Führung erzielt, Simas Ignatavicius konnte für die Gäste bei Spielmitte zwischenzeitlich ausgleichen. Lugano überholte in der Tabelle die ZSC Lions und geht als Tabellendritter in die Olympia-Pause.

Resultate