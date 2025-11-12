Der HC Lugano ist das Team der Stunde in der National League. Hält das Hoch an?

Legende: Hatte zuletzt des Öfteren Grund zum Jubeln Dario Simion. Keystone/SAMUEL GOLAY

Nein, die Nati-Pause kam Lugano wahrlich nicht gelegen. Zuletzt reihten die Tessiner 6 Siege aneinander und sind damit aktuell das heisseste Team der Liga. Die direkten Playoff-Plätze rückten in greifbare Nähe, auf Rang 6 fehlen noch 2 Punkte.

Der Aufschwung hat auch mit der wiedergefundenen Treffsicherheit von Rückkehrer Dario Simion zu tun. Wie das gesamte Team bekundete der Angreifer, der nach 11 Saisons in der Fremde (Davos, Zug) zu seinem Jugendklub zurückgekehrt ist, Anlaufschwierigkeiten. War ihm in den ersten 16 Spielen nur gerade 1 Treffer gelungen, waren es in den letzten 5 Partien gleich 5, darunter 2 Doppelpacks gegen Bern und Genf.

Es hätte harmoniert ...

Es schien, als hätte sich Luganos Top-Linie um Simion und Captain Calvin Thürkauf endlich gefunden. Und doch klafft seit neustem schon wieder eine Lücke: Linus Omark wählte den schnellen Abgang.

Apropos ungünstige Nati-Pause: In ebendieser verletzte sich Thürkauf am Ellbogen – dem Vernehmen nach nicht gravierend. Am Mittwoch möchte Lugano, trotz nicht perfekter Umstände, seinen Lauf bei den SCL Tigers fortsetzen.

