Legende: Nicht länger für Biel am Drücker bzw. am Puck Linus Hultström verabschiedet sich nach einer Saison. KEYSTONE/Marcel Bieri

Hultström bleibt nicht länger im Seeland

Der EHC Biel und sein schwedischer Verteidiger Linus Hultström einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrags. Über die Gründe der Trennung ist beidseitig nichts zu erfahren. Der 33-jährige Nordländer stand in der National-League-Saison 2025/26 für die Bieler 47-mal auf dem Eis und buchte 21 Skorerpunkte.

Kahun wechselt zurück nach München

Einen Tag nach Bekanntgabe seines vorzeitigen Abgangs bei Lausanne ist Dominik Kahuns Verpflichtung bei Red Bull München kommuniziert worden. Der 30-jährige deutsche Nationalstürmer spielte bereits 2014 bis 2018 in München.