Legende: Konnte sich nicht wie erhofft in den Vordergrund drängen Andy Andreoff. KEYSTONE/Andreas Becker

Andreoff kann den «Zett» nicht entscheidend weiterbringen

Der 32-jährige schwedische Stürmer Pontus Aberg bleibt bis zum Ende der laufenden Saison bei den ZSC Lions. Ursprünglich war die Zusammenarbeit bis am 31.12.2025 angedacht gewesen. Er buchte in 30 Partien für die «Löwen» bislang 16 Skorerpunkte. Andy Andreoff dagegen läuft nicht mehr für die Zürcher auf. Der Kanadier war erst im Sommer aus Novosibirsk zum Meister gekommenen. Nun löste man die Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen auf, wie es in der Medienmitteilung heisst. «Aufgrund einer Verletzung verpasste Andy den Saisonstart und konnte erst 19 der bisherigen 32 Meisterschaftsspiele bestreiten. Er ist nicht wie gewünscht auf Touren gekommen und hat das selbst auch gemerkt. Er wird per sofort nach Russland zurückkehren», wird Sportchef Sven Leuenberger im Communiqué zitiert.

National League