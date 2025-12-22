Dominic Zwerger stürmt seit 2017 für Ambri-Piotta. In der kommenden Saison schliesst er sich dem EHC Biel an.

Legende: Wechselt in den Kanton Bern Dominic Zwerger. Keystone / Nico Ilic

Der EHC Biel hat sich die Dienste von Ambri-Stürmer Dominic Zwerger gesichert. Wie die Seeländer am Montag bekanntgeben, hat der Österreicher ab der kommenden Saison einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben.

«Mit Dominic Zwerger verpflichten wir einen Spieler, der über einen ausgeprägten offensiven Instinkt sowie einen sehr guten Torriecher verfügt. Seine Energie und seine Emotionalität sind zentrale Elemente seines Spiels und werden unserer Offensive zusätzliche, wertvolle Impulse verleihen», lässt sich Sportchef Martin Steinegger in der Medienmitteilung zitieren.

Zwerger verbrachte bisher seine gesamte Karriere in der Leventina. Nach drei Jahren auf höchster nordamerikanischer Junioren-Stufe zog es ihn 2017 nach Ambri. Mit 20 Punkten (12 Tore, 8 Assists) ist er in der laufenden Saison drittbester Skorer seines Teams. In der ganzen Liga hat mit Théo Rochette nur ein anderer Spieler mit Schweizer Lizenz mehr Tore erzielt als Zwerger.

Insgesamt bestritt der 29-Jährige für Ambri bislang 438 Partien in der National League (93 Treffer).

