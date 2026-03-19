Nach dem Auftritt von Bern und dem Out in den Play-Ins hagelt es an Kritik. Von den Fans – aber auch klubintern.

Legende: Die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben SCB-Spieler nach dem Out in den Play-Ins. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Berner Fans liessen ihrem Unmut nach dem desolaten Ausscheiden gegen die Lakers in der zweiten Play-In-Runde freien Lauf. «Hinterfragt euch, ob ihr dem Logo noch würdig seid. Die Saison war Scheisse», schrieben sie auf einem Transparent. Auf einem weiteren stand: «Als Spieler top, als Sportchef flop! Wer wird die nächste Träne im Sportchef-Karussell?» Dass sie diese Botschaften schon im Voraus vorbereitet haben, sagt einiges aus.

Doch was sie dann von ihren Lieblingen zu sehen bekamen, damit hatten wohl die grössten Pessimisten nicht gerechnet. Sportdirektor Martin Plüss sagte dazu: «Das erste Drittel fand ich okay. Das zweite war überhaupt nicht gut, und im dritten ist auch keine Steigerung mehr erfolgt. Ausscheiden ist das eine, jedoch ist die Art und Weise enttäuschend.» Zur Kritik an seiner Person sagt er: «Es herrscht freie Meinungsäusserung, ich verstehe jegliche Frustration. Ich bin in der Gesamtverantwortung für den Sport, und dieser stelle ich mich.»

Effizienz als Hauptproblem

Captain Ramon Untersander fasst die Saison treffend zusammen: «Mit diesem Ende ist sie eine Katastrophe. Jeder muss in den Spiegel schauen und sich fragen, ob er alles für das Logo gegeben hat.» Eines der Hauptprobleme ist rasch gefunden: die Effizienz. Bei keinem Team war diese in der Regular Season geringer als bei den Bernern, die am zweitmeisten Torschüsse verzeichneten. In den beiden Partien der zweiten Play-In-Runde gegen die Lakers gelang bloss ein Tor. Das 0:4 am Mittwoch war das neunte Spiel in dieser Saison, in dem der SCB keinen Treffer erzielte. Der beste Skorer der Mannschaft, Victor Ejdsell, verbuchte bloss 29 Punkte (16 Tore). Nur ein Schatten seiner selbst war Miro Aaltonen, der in 47 Partien mickrige sechs Mal traf.

Klar ist, dass Bern auf dieser Position besser aufgestellt sein muss, um an alte Zeiten anzuknüpfen. «Es ist offen, ob wir mit einer Schweizer oder mit einer Importlösung in die nächste Saison gehen», so Plüss. Lösen muss Plüss auch die Trainerfrage, die bis spätestens Anfang Mai geregelt sein soll. Es würde erstaunen, wenn die Zusammenarbeit mit Heinz Ehlers, der am 6. Oktober Jussi Tapola abgelöst hatte, fortgesetzt würde.

Ende einer Ära

Mit dem Ausscheiden der Berner endete eine Ära, nämlich jene von CEO Marc Lüthi, der 1998 das Kommando im Verein übernommen hatte. Der 64-Jährige verliess das Stadion schon vor der Schlusssirene, was jedoch nicht aussergewöhnlich sei, wie er am Telefon gegenüber Keystone-SDA erklärt. Dennoch: Hat er sich geschämt? «Geschämt nicht, es hat mich einfach ‹endlos angeschissen› – primär für unsere Fans und sekundär für unsere Sponsoren und andere Stakeholder. Am Schluss war die Leistung einfach nur noch peinlich.»

Es wird mich immer interessieren, was in diesem Klub vor sich geht – einfach in Zukunft aus der Distanz.

Zu den Transparenten der Fans sagt er: «Wir sind im Sport, wir dealen mit positiven und negativen Emotionen. Im Moment sind es sicher sehr negative, und dann sollen sie auch ihren Unmut kundtun können.» Zur Kritik an Plüss meint er: «Ich weiss nicht, wie oft ich in meinen 28 Jahren das Arschloch war – unzählige Male. Na und? Mit dem musst du in einem solchen Job leben – und vor allem alles daran setzen, dass es wieder anders wird.»

Was muss passieren? «Das geht mich nichts mehr an.» Er gibt aber zu, dass es nicht einfach sei, Distanz zu gewinnen. «Wenn du ein Kind, ich sage es mal so, 28 Jahre lang begleitest, kannst du nicht einfach loslassen. Es wird mich immer interessieren, was in diesem Klub vor sich geht – einfach in Zukunft aus der Distanz.»

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