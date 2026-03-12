Im Duell zwischen dem 7. und dem 8. geht es für die Lakers und Zug darum, einen weiteren Play-In-Einsatz zu vermeiden. Am Donnerstag geht's los.

Legende: Vorsicht! Zug-Goalie Leonardo Genoni muss sich gegen die Lakers nicht nur vor den Pucks in Acht nehmen. Keystone/Urs Flüeler

Ausgangslage

Die Lakers (7.) haben die Qualifikation 6 Punkte vor den Zugern (8.) abgeschlossen. Der Sieger des Duells mit Hin- und Rückspiel steht in den Viertelfinals (ab 20. März gegen Davos oder Gottéron). Der Verlierer erhält ab Montag gegen den Gewinner der Play-In-Affiche Bern (9.) vs. Biel (10.) eine 2. Chance, seine Saison zu verlängern.

Daten der beiden Partien im Play-In-Duell Lakers vs. EVZ

Hinspiel: Donnerstag, 12. März in Zug (20:00 Uhr)

Rückspiel: Samstag, 14. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr)

Modus Box aufklappen Box zuklappen Im Hinspiel sind Unentschieden möglich. Nicht aber nach der Reprise. Es zählt das Gesamtskore nach 120 Minuten. Ist das Skore nach Hin- und Rückspiel noch immer ausgeglichen, folgt eine Endless Overtime. Es wird so lange Fünf-gegen-Fünf gespielt, bis eine Mannschaft ein Tor erzielt.

Rapperswil-Jona Lakers

Die Lakers streben eine Rückkehr in die Playoffs an. In den letzten beiden Spielzeiten fand die «heisse Phase» der Meisterschaft ohne die St. Galler statt. An die Play-Ins hat «Rappi» indes keine guten Erinnerungen: In der Vorsaison schied man gegen Ambri in der 1. Runde in der Verlängerung aus.

Die Formkurve spricht für die Lakers. Die letzten 4 Quali-Spiele gewann die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog allesamt – darunter ein 3:2 n.V. in der 51. Runde beim EV Zug. Auch die Saisonduelle gegen den EVZ sprechen für die Lakers: 3 von 4 Partien konnten gewonnen werden.

Letztmals trafen die Lakers und Zug im Frühling 2023 nach der Regular Season aufeinander. Damals schieden die St. Galler, welche die Quali auf Rang 3 abgeschlossen hatten, in den Viertelfinals mit 2:4 Siegen aus.

Bei Punkten, Toren oder Assists sucht man Lakers-Spieler vergeblich in den Top 10 der National League. Nicht aber bei den Strafen: Verteidiger Igor Jelovac belegt mit 84 Minuten Rang 1, Stürmer Malte Strömwall mit 68 Minuten Rang 6. Überhaupt sind die Lakers in Sachen Strafen mit total 578 Minuten (der Liga-Schnitt liegt bei 439 Minuten) die Nummer 1 der Liga.

EV Zug

Zug hat die Qualifikation so weit hinten abgeschlossen wie letztmals in der Saison 2013/14, als man als Neunter zuletzt die Playoffs verpasste. Sollte der EVZ gegen die Lakers und danach auch in der 2. Play-In-Runde verlieren, würde die mit Abstand am längsten laufende Playoff-Serie in der National League enden: Der EVZ war seit der Saison 2014/15 immer in der «Post Season» dabei – die ZSC Lions, das Team mit der zweitlängsten Serie, lediglich seit der Spielzeit 2020/21.

Zug bestreitet die Play-Ins mit Benoît Groulx an der Bande – einem Trainer, der während der Qualifikation geholt wurde. Das ist in der Zentralschweiz höchst unüblich. Letztmals hatte man nämlich in der Saison 2002/03 einen EVZ-Coach während der Regular Season ausgetauscht. Damals wurde der Kanadier Doug Mason bereits im Oktober durch Nothelfer Serge Pelletier ersetzt. Heuer musste Michael Liniger am 21. Januar weichen.

Mit 16 Treffern liegt Grégory Hofmann zwar «nur» auf dem 21. Platz der Torschützenliste. Der EVZ-Stürmer hat im Gegensatz zu sämtlichen vor ihm positionierten Spielern jedoch keines seiner Goals im Powerplay erzielt. In der Kategorie «Tore bei numerischem Gleichstand» hat nur Langnaus André Petersson (17 Treffer) eine bessere Ausbeute als der 33-Jährige.

In der Plus-/Minus-Statistik, die übrigens von nicht weniger als 8 (!) HCD-Spielern angeführt wird, muss man lange scrollen, bis man auf den ersten Zuger stösst. Mit +8 belegt Verteidiger Raphael Diaz gerade einmal Platz 64 in der Liste.

Die bisherigen Saison-Duelle

3:1 Siege bzw. 8:4 Punkte für die Lakers

20.09.2025: Zug vs. Lakers 0:6

Zug vs. 0:6 24.10.2025: Lakers vs. Zug 2:6

Lakers vs. 2:6 20.12.2025: Lakers vs. Zug 4:2

vs. Zug 4:2 07.03.2026: Zug vs. Lakers 2:3 n.V.

