Legende: Mann des Spiels für den HCD Goalie Sandro Aeschlimann. Keystone/Jean-Christophe Bott

Dem HC Davos gelingt in Spiel 4 des Playoff-Finals gegen Freiburg der erneute Ausgleich in der Serie.

Heimvorteil? Mitnichten: Der 1:0-Sieg des HCD ist das 4. Break im 4. Spiel.

Meisterpucks garantiert: Spiel 5 steigt am Sonntag um 20:00 Uhr in Davos.

Wenn die BCF Arena zum 100. Mal in Serie (!) ausverkauft ist, haben die Gottéron-Fans wohl auf ein Heimfest gehofft. Was aber folgte, war das 4. Break im 4. Spiel des Playoff-Finals. Der HCD glich dank eines 1:0-Sieges in der Serie wieder aus.

Das entscheidende Tor fiel bereits nach nicht einmal 5 Minuten. Gerade erst zum ersten Mal aufs Eis gekommen, brachte Julian Parrée die Davoser Gäste in Führung. Dabei war Gottéron aktiver und offensiv in die Partie gestartet. Doch genau das wurde den «Drachen» schliesslich zum Verhängnis.

Parrée erhielt die Scheibe per Bandenpass von Davyd Barandun, womit die gesamte sehr hochstehende Freiburger Linie überspielt worden war. Für den 23-jährigen Offensivspieler war es das 2. Tor in dieser Finalserie – mit dem 1. Abschluss des HCD, bei dem Ex-Nati-Spieler Enzo Corvi nach über 3 Monaten und überstandener Verletzung ins Line-up zurückkehrte.

Gottéron verzweifelt an Aeschlimann

Die Freiburger passten ihr Spiel in der Folge nicht an. Die Heimfans sahen beim Ausverkauf-Jubiläum Offensiv-Eishockey vom Feinsten, was ausblieb, war allerdings ein Tor. Dafür sorgte allen voran der Davoser Schlussmann Sandro Aeschlimann, der die HCD-Führung Mal für Mal festhielt. Im Mitteldrittel verzweifelten die Freiburger nahezu im Minutentakt am Davoser Mann des Spiels.

Die Bündner wagten in diesem Spiel 4 kaum etwas. Eher lauerten sie auf Konter – hatten aber auch Glück, dass Gottéron einmal mehr seine Powerplay-Schwäche nicht kaschieren konnte.

2. HCD Tor zählt nicht

Der so stark aufspielende Aeschlimann bewies, dass er auch offensiv mitdenkt. Der Goalie leitete einen Angriff ein, übergab Tino Kessler den Puck. Dieser hatte Zeit, täuschte kurz an und versenkte den Puck im Tor (42.). Das Heimteam reklamierte sofort wegen Goalie-Behinderung, da Beni Waidacher Reto Berra im Tor zu Fall gebracht hatte. Und tatsächlich: Die Schiedsrichter nahmen den HCD-Treffer zurück.

Auch eine Schluss-Offensive der Hausherren blieb ohne Torerfolg. Womit das 4. Break im 4. Spiel feststand. Am Sonntag (20:00 Uhr) steigt Spiel 5 in Davos. Heimsieg oder erneutes Break? Man wird es sehen. Klar ist: Ein Team wird sich die ersten beiden Meisterpucks in dieser Final-Serie sichern.

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