Am Sonntag gibt's zwangsläufig den ersten Matchpuck. Während unerwartete Helden geboren werden, wiegen einige Ausfälle schwer.

Dass Sandro Aeschlimann beim HC Davos zu einem gewichtigen Faktor in der Finalserie wird, kommt nicht wirklich überraschend. Alle 36 Schüsse auf sein Tor parierte er am Freitagabend beim 1:0-Sieg, wodurch er dafür sorgte, dass auch Spiel 4 ans Auswärtsteam ging und die Serie wieder ausgeglichen ist.

Daneben avancierte Julian Parrée als einziger Torschütze und mit seinem bereits 2. Treffer im Duell mit Fribourg-Gottéron zum unerwarteten Matchwinner. Er traf im Anschluss an einen Block des abermals aufopferungsvoll kämpfenden Davyd Barandun nach 4 Minuten.

Passend zum Thema Einziger Torschütze im Spiel 4 Julian Parrée – der unerwartete Davoser Finalheld

Fora, Nussbaumer, nun Zadina – und irgendwie auch Stransky

Der Viertlinienstürmer Parrée lieferte damit auch die Antwort auf eine Frage, die sich in Spiel 5 wiederholen wird: Wer springt in die Bresche? Denn das Lazarett der Bündner im Üechtland war beträchtlich: Wie schon in der ganzen Final-Kampagne fehlten mit Valentin Nussbaumer und – vom abgebrochenen Comebackversuch abgesehen – Michael Fora echte Teamstützen.

Und in gewisser Weise fiel bislang im Final auch Matej Stransky aus. Freiburgs Defensive hatte den mit 53 Punkten zweitbesten Ligaskorer der Regular Season in Spiel 4 abermals komplett im Griff. Simon Ryfors blieb ebenfalls unter seinen Möglichkeiten. Der Tscheche bleibt gegen Gottéron ohne Skorerpunkt.

Zu den Abwesenden gesellte sich am Freitag mit Filip Zadina nach Lucas Wallmarks Schlag in die Kniekehle Davos' zweitbester Skorer – sowohl in der Regular Season als auch der Finalserie. Immerhin kehrte der seit dem 17. Januar verletzte Enzo Corvi zurück.

Legende: Nichts geht mehr Filip Zadina verpasst Spiel 4 der Finalserie, nachdem ihm Lucas Wallmark in der Partie zuvor den Schläger in die Kniekehle geschlagen hat. Die HCD-Fans hoffen auf eine Rückkehr des tschechischen Stürmers am Sonntagabend. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Verletzungshexe schlug indes vor den Playoffs nicht nur beim HCD zu. Gegner Freiburg musst mit Sandro Schmid auf den zweitproduktivsten Stürmer des Teams in der Regular Season verzichten. Mit Andrea Glauser fehlt ein weiterer Schweizer Schlüsselspieler. Am Freitag musste Juuso Arola Forfait erklären, dafür kehrte der zuvor verletzte Patrik Nemeth ins Team zurück.

Stats der in Spiel 4 fehlenden Akteure:

HC Davos (Spiele: Tore/Assists Regular Season) Freiburg (Spiele: Tore/Assists Regular Season) Filip Zadina (42: 21/20) Sandro Schmid (52: 10/28) Valentin Nussbaumer (50: 11/20) Andrea Glauser (32: 2/11) Michael Fora (42: 6/22) Juuso Arola (1: 0/0) Rico Gredig (47: 3/4)

Vielleicht mag es mitunter an den zahlreichen namhaften Absenzen liegen, dass der Playoff-Final phasenweise an beidseitig starker Fehleranfälligkeit krankt. Doch sie sind zugleich Nährboden für die Entstehung ungeahnter Helden – wie etwa Julian Parrée. Man darf gespannt sein, wer am Sonntagabend seiner Equipe den ersten Matchpuck beschert.

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