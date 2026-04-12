Legende: Traf nach nur 65 Sekunden in der Overtime Brendan Lemieux. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der HC Davos zieht dank einem 2:1-Sieg n.V. gegen die ZSC Lions (4:1 in der Serie) in den Playoff-Final ein.

Brendan Lemieux schiesst die Bündner nach 65 Sekunden in der Overtime zum Sieg.

Die Final-Serie gegen Fribourg-Gottéron (4:1 in der Serie gegen Genf) beginnt am Samstag, 18. April, in Davos.

Ein Energieanfall von Aggressiv-Leader Brendan Lemieux nach 61:05 Minuten brachte in Spiel 5 der Halbfinal-Serie zwischen Davos und den ZSC Lions die Entscheidung. Der US-Kanadier bezwang Keeper Simon Hrubec nach 65 Sekunden in der Verlängerung nach einem Solo über das ganze Eisfeld. Der Treffer sorgte für Ekstase beim HCD-Anhang.

Der Qualifikationssieger setzte sich gegen den Meister der letzten zwei Jahre überraschend deutlich mit 4:1 Siegen durch. Allerdings war jede Partie umkämpft, auch die fünfte vom Sonntagabend.

Ein Spiel auf Messers Schneide

In einem offenen Schlagabtausch hatte es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden. Die Partie im Davoser Eisstadion bot packendes Eishockey. Sie hätte auf beide Seiten kippen können. Die Zürcher verzeichneten insgesamt mehr Torabschlüsse als das Heim-Team (42:29). Der erneut überragende Sandro Aeschlimann im Davoser Tor zeigte etliche Glanzparaden. Doch auch sein Gegenüber Hrubec wusste zu überzeugen. Der HCD tauchte zwar weniger oft vor dem Tor auf als der ZSC. Die Chancen der Bündner waren qualitativ aber mindestens ebenso gut wie jene der Zürcher.

Wie eng die Partie war, zeigte sich symbolisch beim Davoser Ausgleich zum 1:1. HCD-Topskorer Matej Stransky (27.) bezwang ZSC-Hüter Hrubec via Pfosten und dessen Rücken. Erst nach dem Video-Studium gaben die Unparteiischen den Treffer. Der Puck hatte die Linie ganz knapp überquert.

Der starke Stransky hatte im Startdrittel im Powerplay nur die Torumrandung getroffen. Gleiches traf auf den scheidenden ZSC-Stürmer Denis Hollenstein zu Beginn des Schlussabschnittes zu. Nur nach dem 1:0 durch Justin Sigrist (23.) nach perfektem Zuspiel von Nicolas Baechler konnten die Gäste jubeln.

Legende: Viertelfinal, Halbfinal, Final Coach Josh Holden hat in jeder Saison mit Davos einen Schritt vorwärts gemacht. Keystone/Gian Ehrenzeller

HCD erstmals nach 2015 wieder im Final

Der HCD steht erstmals seit dem letzten Meistertitel im Jahr 2015 wieder in einem Playoff-Final. Die letzten 4 Finalserien gewannen die Bündner allesamt. Die Revanche für die 2:4-Niederlage im letztjährigen Halbfinal gegen die Zürcher ist geglückt. Nach dem Quali-Sieg und dem Spengler-Cup-Triumph winkt nun der 32. Meistertitel. Gegner ist ab nächstem Samstag der Zweite der Regular Season, der HC Fribourg-Gottéron. Davos geniesst Heimrecht.

Die ZSC Lions verabschieden sich ihrerseits von der Mission Titel-Hattrick. Topskorer Denis Malgin konnte auch im 5. Halbfinal-Spiel keinen Skorerpunkt buchen. Sein Puckverlust in Überzahl im Startdrittel als hinterster Zürcher hätte sich rächen können. Tino Kessler traf jedoch nur den Aussenpfosten. ZSC-Coach Marco Bayer hatte die Linien durchgewirbelt und Willy Riedi sowie Vincenz Rohrer dem unglücklich kämpfenden Malgin an die Seite gestellt. Letztlich zeitigte auch diese Massnahme nicht die gewünschte Wirkung.

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