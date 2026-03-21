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Playoff-Viertelfinal: Spiel 1 Genf knorzt sich zum Startsieg gegen Lausanne

21.03.2026, 22:37

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Szene aus einem Eishockeyspiel.
Legende: Die entscheidende Szene Hier ist Lausanne-Goalie Kevin Pasche nach 58:44 Minuten doch noch geschlagen. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

58 Minuten und 44 Sekunden lang zeigte Kevin Pasche zwischen den Pfosten der Gäste eine vorzügliche Leistung. Lausannes Keeper parierte alle 28 Schüsse auf seinen Kasten und liess so seine Vorderleute sogar vom Break zum Start in den Playoff-Viertelfinal (best-of-7) träumen.

Doch in der vorletzten Spielminute hielt die Top-Linie der Calvinstädter doch noch einen Geniestreich oder – in den Augen des Gegners – einen bitteren Nackenschlag bereit. Unhaltbar für Pasche netzte Jesse Puljujärvi zum 1:0 ein.

Es hat eine gewisse Logik

Dieser Last-Minute-Befreiungsschlag im ausverkauften Les-Vernets-Stadion vor über 7000 Fans war gleichbedeutend mit einem schmeichelhaften Start-Sieg für Genf-Servette, das sich lange enorm schwer tat und den Waadtländern 17 Abschlüsse ermöglichte. Bei der Playoff-Premiere zwischen diesen beiden Mannschaften in der 40-jährigen Geschichte setzte sich letztlich also doch noch der Favorit durch.

Genf hatte die Qualifikation in der National League an 3. Stelle um 6 Punkte besser abgeschlossen als der Sechste nach der Regular Season. Und die Equipe von Cheftrainer Ville Peltonen reihte nach dem 1. verlorenen Saison-Duell (notabene einer 0:11-Schmach) mittlerweile den 4. Erfolg gegen Lausanne aneinander.

Am Montagabend, 20:00 Uhr, kommt es zum Wiedersehen bzw. dem Akt 2 im Léman-Playoff-Gipfel.

Service zur National League

SRF zwei, «Sportheute», 21.03.2026 23:15 Uhr ; 

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